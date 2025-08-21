La squadra catalana avrebbe voluto far ritorno nella sua casa e, per ora, ha trovato nello stadio della scorsa stagione il piano B

Jacopo del Monaco 21 agosto - 09:57

Per questa stagione, il Barcellona avrebbe voluto tornare a disputare la partite casalinghe al Camp Nou. Tuttavia, il club non ha ancora ottenuti i consensi necessari per tornare alla sua casa e ha già pensato ad un'alternativa. I catalani hanno firmato un accordo coi Servizi Municipali per l'utilizzo dello Stadio Olimpico di Montjuic fino alla fine di febbraio.

Barcellona allo Stadio Olimpico aspettando il Camp Nou — Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona voleva tornare nella sua casa, ma il Consiglio Comunale non ha ancora dato i permessi. Il Barça desiderava disputare al Camp Nou il Trofeo Gamper del 10 agosto contro il Como, poi giocata allo Stadio Johan Cruijff. A fine luglio, ai microfoni del sopra citato quotidiano, il presidente Joan Laporta ha dichiarato che sta lavorando duramente per ottenere i permessi che consentiranno alla sua squadra di tornare a giocare al Camp Nou.

In attesa del ritorno nel loro stadio ristrutturato, i Blaugrana hanno già un piano B grazie all'accordo coi Servizi Municipali per la disponibilità dello Stadio Lluis Companys, ovvero lo Stadio Olimpico in zona Montjuic. Il Barcellona avrebbe a disposizione l'impianto sportivo fino a fine febbraio, periodo in cui si dovrebbero giocare gli spareggi per gli ottavi di Champions League.

L'accordo tra le parti, però, non includerebbe la partita casalinga di metà settembre contro il Valencia perché l'Olimpico, pochi giorni prima, ospiterà il concerto di Post Malone. Per quanto riguarda la massima competizione europea, invece, il Barcellona ha chiesto alla UEFA di giocare la prima giornata della league phase fuori casa. La UEFA, di solito, non accetta questo tipo di richieste, però in casa Blaugrana c'è ottimismo. Ad oggi, c'è incertezza in tutta questa situazione e non è da escludere l'ipotesi che il Barcellona possa giocare le partite nazionali al Camp Nou, in attesa della licenza del Comune, e quelle di Champions allo Stadio Olimpico.