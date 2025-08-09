Torna il sereno tra il portiere e i blaugrana che trovano l'accordo per la firma dei documenti necessari per il mercato, riconsegnandogli subito la fascia da capitano

Alessia Bartiromo 9 agosto - 10:07

Dopo una settimana davvero intensa, la querelle tra il Barcellona e Ter Stegen sembra finalmente essere terminata. Torna il sereno in casa blaugrana, con l'estremo difensore che ha firmato nella serata di ieri l'autorizzazione necessaria al Club per inviare alla Liga il referto medico relativo al suo intervento chirurgico. Contestualmente, come già deciso dalla società, gli è stata riconsegnata anche la fascia da capitano.

Il botta e risposta tra il Barcellona e Ter Stegen — La settimana appena trascorsa ha visto numerosi colpi di scena nella situazione che andava ad essere sempre più intricata tra il Barcellona e Ter Stegen. Per l'estremo difensore è stato l'apice di un lungo periodo trascorso molto difficile, che lo ha visto lontano dal rettangolo verde di gioco perdendo il suo posto da titolare. Poi, il recupero lampo dall'infortunio e quella fiducia, prima incrollabile che il giocatore sente vacillare, con il club che torna persino sul mercato per l'acquisizione di Joan Garcia.

L'estremo difensore decide così di non assecondare più le richieste della società, non firmando a sorpresa il certificato richiesto per il rapporto alla Commissione Medica de LaLiga, importantissimo per il mercato in entrata della squadra e bloccando la possibilità, così come da regolamento, di reinvestire l'80% del suo stipendio proprio per l'acquisizione ufficiale di Joan Garcia, suo sostituto. Da qui, il comunicato ufficiale del Barcellona che ha divulgato la decisione della revoca immediata della fascia da capitano per Ter Stegen, in attesa di chiarimenti.

Torna il sereno: il comunicato ufficiale del club e del giocatore — Nella serata di ieri, è improvvisamente tornato il sereno tra le parti, con il comunicato del Barcellona che conferma la risoluzione positiva della querelle: "Il Club comunica che il giocatore Marc-André ter Stegen ha firmato l'autorizzazione necessaria al Club per inviare alla Liga il referto medico relativo al suo intervento chirurgico. Il caso disciplinare è stato chiuso e il giocatore è di nuovo capitano della prima squadra con effetto immediato".

Contestualmente, il giocatore ha pubblicato un lungo post sui suoi canali social dove ha chiarito la sua posizione, confermando di aver trovato un accordo con il Barcellona per il bene di entrambi, tutelando, come sempre, in primis la sua salute fisica. "Questi ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per me, sia fisicamente che personalmente. Come ogni giocatore, dopo un infortunio, la mia unica priorità è sempre stata quella di tornare in campo il prima possibile, motivato unicamente dal desiderio di aiutare la squadra e di fare ciò che amo di più: scendere in campo. Nelle ultime settimane sono state dette molte cose sul mio conto, alcune delle quali del tutto infondate (...). La decisione di sottopormi all'intervento è stata presa dopo aver consultato i medici e con la piena approvazione del Club, sempre con l'intenzione di dare priorità alla mia salute e alla mia carriera sportiva a lungo termine, per essere disponibile nelle migliori condizioni possibili per aiutare la squadra. Il periodo di recupero minimo di cui avrei avuto bisogno è stato annunciato pubblicamente e sono stato informato da esperti dopo aver esaminato e discusso tutte le opzioni con il Club".

SIVIGLIA, SPAGNA - 26 APRILE: Marc-Andre ter Stegen del Barcellona. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

"Vorrei anche chiarire, a seguito di alcune speculazioni, che tutte le decisioni che ho preso dopo il mio infortunio al Club sono state prese di comune accordo, comprese quelle chirurgiche, quindi non c'è spazio per interpretazioni divergenti. Non sono mai stati eseguiti trattamenti senza previo consenso, né sono state prese decisioni unilaterali, né ho mancato di rispettare le scadenze stabilite (....). Nel corso della mia carriera, ho sempre cercato di comportarmi con professionalità, rispetto e impegno nei confronti di tutti i miei compagni di squadra. Nutro un profondo affetto per il Barcelona, i miei colleghi e i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli e in quelli brutti. Il mio impegno per questi colori è indiscutibile. Sono consapevole che ogni processo di recupero richiede tempo. Confido che grazie al mio impegno sarò di nuovo in grado di aiutarvi al meglio, senza alcuna sofferenza, in tutti gli obiettivi che ci prefiggiamo. Inoltre, ribadisco la mia disponibilità a collaborare in questa vicenda e a facilitare l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Molte cose possono cambiare ma ce n'è una che non cambierà mai: vi amo".