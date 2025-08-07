L'estremo difensore ha dato il via a una vera e propria lotta contro il suo club bloccando l'acquisizione del suo sostituto Joan Garcia con la decisione della società di revocargli la fascia da capitano

Alessia Bartiromo 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 15:55)

È sempre più rottura totale tra il Barcellona e Marc-André Ter Stegen. Dopo il caso dei giorni scorsi dovuto al giocatore che non ha firmato il certificato medico richiesto dal club inerente al suo infortunio, causando non pochi problemi alla società anche in ottica mercato, arriva una nuova pagina dello scontro tra le parti, che non intende assolutamente arrestarsi. Erano stati infatti promessi provvedimenti disciplinari che sono arrivati poco fa con un comunicato ufficiale, nel quale il Barcellona ha comunicato di aver revocato, al momento, la fascia da capitano al suo portiere fino a quando la situazione non sarà stata chiarita.

Il contenzioso tra Marc-André Ter Stegen e il Barcellona — La querelle tra il Barcellona e Ter Stegen sta andando avanti da settimane, proseguendo il periodo più che in salita per l'estremo difensore. Non solo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco perdendo il posto da titolare in squadra ma anche un rapporto con il club sempre più compromesso, con il calciatore che ha sentito traballare la fiducia ampliamente riposta in lui. Lo stesso Ter Stegen infatti, soltanto due giorni fa si è rifiutato di firmare il certificato medico richiesto per il rapporto alla Commissione Medica de LaLiga, importantissimo per il mercato in entrata della squadra.

Questo gesto ha provocato non pochi problemi ai blaugrana, bloccando la possibilità, così come da regolamento, di reinvestire l'80% del suo stipendio per l'acquisizione ufficiale di Joan Garcia, suo sostituto. È stata proprio la necessità di tornare sul mercato nel suo ruolo ad aver infastidito ter Stegen, iniziando una vera e propria guerra con il Barca, sfociata nel comunicato stampa di pochi minuti fa.

Il comunicato ufficiale del club e la revoca della fascia da capitano — Il Barcellona non ha alcuna intenzione di restare a guardare, avendo già promesso al suo estremo difensore provvedimenti disciplinari esemplari. Il primo è arrivato tramite un comunicato ufficiale che annuncia la revoca della fascia da capitano a Ter Stegen, fin quando la situazione non si sarà chiarita e risolta. Al suo posto per questo periodo, è stato eletto capitano il suo vice, Ronald Araujo.

"L'FC Barcelona comunica che, a seguito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del calciatore Marc-André ter Stegen, e fino a quando la questione non sarà definitivamente risolta, il club, di comune accordo con la Direzione Sportiva e lo staff tecnico, ha deciso di ritirare temporaneamente il suo ruolo di capitano della prima squadra. Durante questo periodo, le funzioni di primo capitano saranno assunte dall'attuale vice-capitano, Ronald Araujo", recita il comunicato divulgato sui canali ufficiali del Barcellona.