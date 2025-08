Il calciatore tedesco si è rifiutato di consegnare un documento importante che sta causando molti problemi alla squadra spagnola con la DFB che dice la sua

Giorgio Abbratozzato 6 agosto - 15:28

La situazione in casa Barcellona, quest'estate, è a dir poco rovente, visti i tanti accadimenti extracampo. L'attuale vicenda legata all'infortunio di Ter Stegen e il caso legato a Nico Williams sono solo due tra i principali casi che stanno tenendo banco in queste settimane. Questa volta, però, la situazione del portiere tedesco sta sfuggendo un po' di mano. Non si tratta di una diatriba tra club e giocatore: anche la federazione tedesca ha deciso di dire la sua pubblicamente.

Il caso Ter Stegen tra infortunio, burocrazia e tensione — La situazione è arrivata all'apice della tensione dopo che il portiere non ha autorizzato l'invio del suo referto medico alla Liga. L'invio del referto serve a certificare l'infortunio ed è un passaggio fondamentale per il club blaugrana. Il Barcellona, senza quel documento, non può accedere al meccanismo di compensazione salariale previsto in questi casi. In particolare, la società non può ottenere la copertura dell'80% dell'ingaggio del giocatore né registrare regolarmente i portieri Joan García e Wojciech Szczęsny.

La DFB si schiera con il suo portiere — Come già accennato, la situazione è andata oltre i confini spagnoli: la federazione tedesca sta attentamente monitorando la questione. Il direttore sportivo della DFB, Andreas Rettig, si è espresso sulla questione e, dato che Ter Stegen è il titolare della nazionale tedesca, ne ha preso le parti: “Mi piacerebbe che, nel trattare con lui, si tenessero in considerazione i meriti e l’importanza che ha avuto Marc-André, non solo con noi, ma anche a Barcellona”, ha dichiarato Rettig alla stampa tedesca.

Il dirigente sa però benissimo di essere di parte e l'ha ammesso senza alcun problema, come è giusto che sia: “Sono un po’ parziale. È un giocatore della nostra Nazionale. Quindi forse non sono la persona più adatta per valutarlo oggettivamente”. Ma non è stato l'unico a esprimersi su ciò che sta succedendo a Barcellona. Anche il CT, Julian Nagelsmann, ha ricordato l’importanza del minutaggio dell'estremo difensore in vista del Mondiale: “Marc è il nostro portiere titolare, ma dovrà giocare con continuità nel club per mantenere questo status. Abbiamo anche altre opzioni”.

Il caso Ter Stegen, dunque, non è più solo una questione interna del Barcellona: ormai il tema interessa tutto il panorama tedesco, che spera che il giocatore possa trovare quanto prima una nuova destinazione, magari proprio in Germania.