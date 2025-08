Il rifiuto da parte dell'estremo difensore tedesco di firmare il referto medico blocca il mercato dei catalani: si rischia uno scontro legale

Mattia Celio Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 13:08)

Giorni molto movimentati in casa Barcellona. Oltre alla situazione fair-play finanziario adesso i blaugrana devono affrontare un problema molto più "personale", ovvero la situazione di Marc-Andre Ter Stegen. Come riporta il quotidiano Mundo Deportivo, il portiere tedesco si sarebbe rifiutato di firmare il referto medico sul suo infortunio e adesso rischierebbe seri provvedimenti dal club catalano.

Barcellona, Ter Stegen fa infuriare i blaugrana: non vuole firmare il suo referto medico — Marc-Andrè Ter Stegen sta vivendo il suo periodo più difficile da quando veste la casacca del Barcellona. Dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per tutta la stagione e l'exploit di Wojciech Szczęsny, il tedesco non solo ha perso il posto titolare ma ora rischia anche di rimanere fuori squadra. Secondo Mundo Deportivo, infatti, l'estremo difensore non avrebbe dato l'OK al club per inviare il rapporto del suo infortunio alla Commissione Medica della Liga. Il suo rifiuto, di conseguenza, blocca la possibilità di utilizzare l'80% del suo stipendio a livello di "fair play" per effettuare il tesseramento di Joan Garcia.

Data la presa di posizione da parte del classe '93, il Barcellona ha fatto sapere che prenderà provvedimenti molto seri verso l'ex Borussia M'Gladbach. Come riporta il quotidiano locale, i dirigenti negli ultimi giorni avevano chiesto un colloquio con l'estremo difensore, una volta rientrato dal tour, per chiarire la situazione, tanto che gli sarebbe stato inviato un avviso. Ma la risposta del calciatore era stata subito chiara: non voleva firmare il referto. Lo stesso ter Stegen aveva annunciato pubblicamente che sarebbe stato fuori per "circa tre mesi per precauzione" a causa dei suoi problemi alla schiena. Un lasso di tempo insufficiente (devono essere almeno quattro) per utilizzare questa assenza ed effettuare le registrazioni dei nuovi acquisti.

"La registrazione di Joan García non dipende dal ritiro di ter Stegen. Quello che succede è che la strada del suo ritiro, che come sapete è un'assenza importante, è il modo più diretto per effettuare la registrazione", ha spiegato recentemente il presidente dei catalani Joan Laporta. Ma se neanche questa opzione dovesse cadere, il club catalano e il giocatore rischierebbero di arrivare ad una battaglia legale. A meno di due settimane dall'inizio del campionato, il Barça deve affrontare un problema che non sembra avere soluzione e che sta diventando sempre più radicato.