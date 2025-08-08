Barcellona nei guai, Laporta furioso con Ter Stegen: la situazione

Prosegue lo scontro tra l'estremo difensore e il suo club con nuovi dettagli che emergono tra il giocatore e i massimi dirigenti blaugrana

Federico Iezzi Collaboratore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 10:40)

Continua la telenovela tra Ter Stegen e il Barcellona. L'ultimo episodio è di ieri: il club blaugrana aveva comunicato di aver tolto al tedesco la fascia da capitano. I problemi fra portiere e club partono dall'ennesimo infortunio di Ter Stegen e dalla sua opposizione all'acquisto di Joan Garcia. Le ultime news su questa storia sono di ieri sera: secondo il giornalista sportivo Adria Soldevilla, infatti, Ter Stegen ha scoperto di aver perso la fascia da capitano solo dalla dichiarazione del club. La decisione del club non gli è stata comunicata.

Da capitano a riserva — La notizia dell'ennesimo infortunio di Ter Stegen al Barcellona è arrivata a metà luglio. Il portiere soffriva di dolori lombari e si è dovuto operare. Tempi di recupero previsti: tre mesi. Quello estivo è l'ultimo di una serie di infortuni che, negli ultimi tempi, hanno decisamente ridotto il numero di presenze in campo del capitano del Barca. Che, infatti, è diventato una riserva, venendo sostituto nella stagione appena finita da Szczęsny. Il Barcellona, però, ha pensato di tutelarsi ulteriormente comprando un nuovo estremo difensore, più giovane del polacco ex-Juve e di Ter Stegen. La scelta dei blaugrana è ricaduta su Joao Sergio, giovane e talentuoso portiere che si è messo in mostra con la maglia dell'Espanyol.

Il contenzioso tra il Barcellona e Ter Stegen — Il contenzioso vero e proprio, fra portiere e club, è esploso alcuni giorni fa. Ter Stegen, infatti, come rivelato da Mundo Deportivo si è rifiutato di firmare il referto medico che il club deve inviare alla commissione medica della Liga. Questa sua mossa è per il Barcellona un grave problema. Il rifiuto di questa firma va ad impattare proprio sull'acquisto di Joan Garcia perché impedisce l'utilizzo dell'80% dello stipendio del portiere tedesco per il fair play finanziario. L'acquisto di un nuovo estremo difensore, che lo avrebbe messo ancora più in riserva, ha fortemente infastidito Ter Stegen.

La rottura totale — Il Barcellona, tramite il suo presidente Laporta, ha subito annunciato che avrebbe preso proveddimenti. E difatti, ieri, con un comunicato stampa ha dichiarato di aver tolto la fascia di capitano a Ter Stegen. Il nuovo capitano dei blaugrana è il suo vice, Ronald Araujo. Una vera e propria rottura totale aggravata dalle rivelazioni fatte ieri sera dal giornalista sportivo Adria Soldevilla: «Ter Stegen ha saputo di essere stato privato della fascia di capitano grazie alla dichiarazione del Barcellona. Aveva in programma un incontro con Deco e altri dirigenti e Laporta è furioso con lui». Il portiere, quindi, avrebbe scoperto di non essere più il capitano del Barca dal comunicato, senza nessuna altra comunicazione