Alessia Bartiromo 6 settembre - 10:49

Una grande novità è in arrivo in casa Real Madrid, a conferma di quanto il club sia attento a ogni aspetto della sua preparazione, curando alla perfezione ogni minimo dettaglio. Come riporta oggi il quotidiano spagnolo Marca, i blancos stanno per presentare un progetto molto all'avanguardia sulla prevenzione degli infortuni con il supporto dell'AI. Lo stesso, sarà pronto entro due-tre mesi, confermandosi delle grandi eccellenze anche nel campo medico.

Il progetto del Real Madrid per prevenire gli infortuni dei calciatori — L'obiettivo maggiore del Real Madrid è ridurre quanto più possibile il numero di infortuni stagionali, in particolar modo quelli muscolari, facendone registrare circa 40 soltanto nella stagione 2024-25. L'intensità sempre maggiore delle gare e l'esoso numero di partite da affrontare per le varie competizioni nazionali e internazionali è sicuramente un aspetto da tener conto, insieme a numerose variabili come il quadro clinico personale del giocatore, evidenziando così eventuali problematiche prima di doverle risolvere. Non solo GPS, cardiofrequenzimetri e questionari personalizzati per i giocatori ma da questa stagione anche il prezioso supporto dell'AI, con un progetto che diventerà completamente operativo entro i prossimi tre mesi.

Il supporto dell'AI per una tecnica all'avanguardia — L'AI avrà una parte fondamentale in questo progetto. Raccoglierà tutti i dati medici dei vari calciatori personalizzandoli, producendo un allarme quando le condizioni sono definite a rischio. Come riporta Marca, lo stesso si attiva in base alla diminuzione di alcuni valori come la PhA, l'aumento di metaboliti nelle urine o il sovraccarico di sprint improvviso nell'attività di un calciatore. Il tutto, utilizzando la BIA settoriale e la metabolomica, accendendo la spia nel caso di anomalie rilevate che possono essere l'allarme per l'incombere di eventuali infortuni. Il progetto sarà a disposizione di ogni categoria del Real Madrid, per una vera e propria rivoluzione medica a 360 gradi.