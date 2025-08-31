Tre gol annullati al Real Madrid: la polemica di Mbappé sui social

Il Real Madrid vince in rimonta contro il Maiorca, ma è polemica per le reti annullate ai blancos: la storia di Mbappé sui social

Luca Paesano Redattore 31 agosto - 16:27

Il Real Madrid prosegue l’ottimo avvio di campionato e trova la terza vittoria su tre partite di Liga. La serata dei blancos non era cominciata nel migliore dei modi, con il gol di Verdat Muriqi che aveva portato in vantaggio il Maiorca dopo 18 minuti. Poi la rimonta, firmata da Arda Guler e Vinicius Jr che porta la formazione di Xabi Alonso in vetta alla classifica con 9 punti. Una serata positiva, in cui però non sono mancate le polemiche.

Mbappé, polemiche su Instagram per il gol annullato — A far infuriare il Bernabeu sono state le tre reti annullate al Real Madrid da parte del VAR: una ad Arda Guler per un tocco di mano e due a Kylian Mbappé per fuorigioco. Ad aizzare ancor di più le polemiche nel post partita è stato proprio l’attaccante francese, che ha contestato in particolar modo la chiamata sul primo dei due gol annullati condividendo il fermo immagine della revisione nelle sue storie Instagram.

La storia polemica di Mbappé su Instagram

Al settimo minuto, Alexander Arnold lancia in profondità il numero 9 dei blancos. Mbappé si è trovato di fatto a tu per tu con Leo Román e lo ha battuto con una conclusione sul primo palo. La gioia, però, è durata solamente per pochi istanti. Dopo la revisione da parte del VAR, infatti, l’arbitro José María Sánchez Martínez, ha annullato l'azione per un fuorigioco millimetrico in partenza. Una decisione dunque corretta, che però, a quanto pare, non è comunque andata giù al francese.