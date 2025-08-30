Tre big spagnole nelle prime cinque partite: sfide delicatissime e molto difficili ma che possono dire dove possono arrivare i Pirati

Mattia Celio Redattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 17:03)

Barcellona all'esordio in Liga, questa sera il Real Madrid e a metà settembre l'Atletico Madrid. Un inizio di stagione da incubo per il Mallorca. Tre big del calcio spagnolo nelle prime 5 giornate di campionato. Non era certo questo quello che i tifosi isolani si aspettavano e dato lo 0-3 contro i blaugrana non è stato certo promettente ai Pirati occorre immediatamente un'inversione di marcia anche perché queste partite possono subito dire a cosa può mirare la squadra di Jagoba Arrasate in questa stagione.

Mallorca, a cosa possono mirare i Pirati in questa stagione? — La stagione per il Mallorca non è certo iniziato nel migliore dei modi. Alla prima giornata, neanche a dirlo, i Pirati sono trovati davanti i campioni di Spagna in carica del Barcellona. Lo 0-3 subito ha messo subito in evidenza la netta differenza tra i due club e il pareggio nella giornata seguente contro il Celta Vigo, molto più abbordabile, non è stata certo la risposta gli isolani si aspettavano. E come se non bastasse il peggio deve ancora arrivare.

Dopo la squadra di Hans Flick, questa sera i rossoneri ospiteranno un'altra grande pretendente al trono della Liga, ovvero il Real Madrid. Una squadra tutta da scoprire a differenza dei blaugrana, ma la qualità dell'organico dei blancos rispetto a quella dei Diavoli già parla chiaro. Alla squadra di Arrasate occorre smuovere la classifica. E' vero che siamo solo alla terza giornata di campionato e che la stagione è ancora lunga, ma la partita di questa sera può dare già molte risposte alle ambizioni del club di Palma di Maiorca, anche perché tre settimane dopo è in programma un altra sfida molto impegnativa.

Dopo la partita con i blancos e la pausa per le nazionali, i rossoneri torneranno in campo il 14 settembre contro l'Espanyol, mentre una settimana dopo ci sarà un altro grande ospite al Camp de futbal Son Moix, ovvero l'Atletico di Diego Simeone. Forse non all'altezza di Barcellona e Real Madrid ma è sempre una di quelle squadre in lotta per il titolo. Tre partite con squadre a cinque stelle di difficoltà nelle prime tre partite. Il Mallorca dovrà trovare tutta la forza per rispondere alle critiche e dimostrare che nonostante la netta inferiorità tutte le squadre dovranno faticare per avere la meglio e se è vero che "ciò che non uccide rende più forte" questa sera gli isolano avranno una grande opportunità per dimostrarlo anche perché poi, come si sa, nel calcio niente ma proprio niente è scontato.