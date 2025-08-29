Real Madrid-Mallorca, dove vedere la partita di Liga in tv e streaming live

Ultima partita prima della sosta Nazionali per le due squadre, coi padroni di casa che vogliono rimanere a punteggio pieno

Jacopo del Monaco 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 18:32)

Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere il match di domani sera tra il Real Madrid ed il Mallorca, valevole per la terza giornata della Liga spagnola. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:30 presso lo Stadio Santiago Bernabéu.

Come arrivano le due squadre alla partita — Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club in semifinale per mano del Paris Saint-Germain e diverse operazioni di mercato, il Real Madrid allenato da Xabi Alonso punta alla terza vittoria consecutiva in campionato. I Blancos hanno fatto il loro esordio stagionale vincendo 1-0 in casa contro l'Osasuna grazie al rigore del nuovo numero 10 Kylian Mbappé, mentre la scorsa settimana hanno vinto 0-3 contro il neopromosso Real Oviedo grazie alla doppietta dell'attaccante francese ed al gol di Vinicius Jr.

Il Mallorca allenato da Jagoba Arrasate, invece, non ha iniziato nel migliore dei motivi questa nuova edizione della massima competizione spagnola. I Pirati, infatti, hanno perso 0-3 all'esordio contro il Barcellona Campione di Spagna e, nella giornata precedente a questa, ha portato a casa un punto grazie all'1-1 casalingo contro il Celta Vigo: al vantaggio avversario di Rueda ha risposto Morey a tre minuti dalla fine del match.

Probabili formazioni — Mentre il Real dovrà fare ancora a meno dei vari infortunati come Bellingham, Endrick e Camavinga, il Mallorca potrà contare nuovamente sul centrocampista Manu Morlanes e sul centravanti ex Lazio Vedat Muriqi: entrambi, alla prima di campionato, sono stati espulsi e hanno saltato l'ultimo match.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Rodrygo, Güler, Vinícius Jr; Mbappé.All: Xabi Alonso

MALLORCA (4-2-3-1): Roman; Mojica, Raíllo, Valjent, Moray; Mascarell, Sanchez; Darder, Torre, Asano; Muriqi. All: Arrasate

Real Madrid-Mallorca, dove vedere l'incontro — Domani sera, le due squadre punteranno ai tre punti: i padroni di casa per restare a punteggio pieno; la squadra ospite per conquista la prima vittoria stagionale. La sfida tra Blancos e Pirati sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN.