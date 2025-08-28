Real Madrid-Maiorca, ricambi infiniti per Xabi Alonso e ricchi di qualità: tutti gli uomini che possono incidere dalla panchina

Enrico Pecci Redattore 28 agosto - 18:29

Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione 2025/26. Per i Blancos sono arrivate due vittorie su due in Liga, in casa contro l'Osasuna ed in trasferta sul campo del Real Oviedo. La corazzata spagnola ha finora realizzato 4 gol (uno di Vinicius e già 3 di Mbappé) senza subirne, in attesa dei rientri di Camavinga, Endrick e soprattutto Bellingham. Xabi Alonso, dopo il calciomercato estivo, dispone di una rosa ancora più lunga e qualitativa rispetto a quella della scorsa stagione. Nel weekend al Bernabeu è atteso il Maiorca.

Real Madrid, scelte e qualità infinita: tutte le soluzioni di Xabi Alonso — Come anticipato, il nuovo tecnico dei Blancos deve ancora fare a meno degli infortunati Mendy, Camavinga, Endrick e Bellingham, quattro titolari o potenziali tali che al rientro andranno ad allungare ulteriormente le rotazioni di Xabi Alonso. Ad una rosa già "Galactica", senza cessioni pesanti, Florentino Perez ha aggiunto in estate l'ex Juve Huijsen, Alexander-Arnold ed il nuovo gioiello argentino Franco Mastantuono. Dal centrocampo in su, in particolare, il Real Madrid e Xabi Alonso dispongono di una serie impressionante di scelte e di calciatori di qualità assoluta.

Real Madrid-Maiorca, i ricambi di Xabi Alonso in attesa di Bellingham — Per il momento Valverde e Tchouaméni sono gli intoccabili del centrocampo. Nelle prime due partite c'è stato parecchio spazio anche per Arda Guler, mentre davanti è rientrato nelle gerarchie anche Rodrygo. In mediana è sempre valida l'alternativa Ceballos, ma soprattutto nel reparto avanzato c'è l'imbarazzo della scelta per Xabi Alonso, dai titolari ed intoccabili Mbappé e Vinicius a Brahim Diaz e la scoperta del Mondiale per Club Gonzalo Garcia. Infine, Mastantuono sarà il jolly in più dell'allenatore spagnolo: l'argentino classe 2007 può infatti essere impiegato sia da mezzala di qualità a centrocampo che in attacco.