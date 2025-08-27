derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, la vittoria in casa con l’Osasuna vale un record storico

Real Madrid, la vittoria in casa con l’Osasuna vale un record storico

Nessuno come i blancos nella storia della Liga. La vittoria casalinga nella prima giornata contro l'Osasuna vale un altro storico record: 17° trionfo in fila alla prima giornata di campionato
Mattia Celio Redattore 

Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso è partito come meglio non poteva. Due vittorie nelle prime due giornate. Forse non il Real Madrid ancora dal gioco brillante ma che alla fine riesce a portare a casa il risultato. A proposito di vittorie, il primo trionfo della stagione, ovvero la vittoria in casa contro l'Osasuna, vale per i blancos un nuovo storico record. Ecco quale.

Real Madrid, vittoria alla prima giornata e nuovo record per i blancos

La delusione del Mondiale per Club sembra ormai un lontano ricordo. È vero che siamo solo all'inizio della stagione, ma intanto il Real Madrid ha già dato due colpi alle polemiche delle ultime settimane. Le vittorie contro Osasuna e Real Oviedo, con ancora la difesa imbattuta, sono un buon segnale di risveglio. Ma a fare parlare non sono solo le prime due vittorie in stagione, ma piuttosto il significato del trionfo casalingo contro i Rojillos al primo turno de LaLiga.

Come ricordiamo, i blancos hanno ottenuto una vittoria di misura (1-0) grazie al rigore di Kylian Mbappé al 51'. Una vittoria che significa un nuovo record, ovvero si tratta del 17^successo consecutivo alla prima giornata di campionato. Una striscia che supera addirittura il proprio record storico di 16 stagioni consecutive tra il 1961 e il 1976. L'ultima volta che il Real Madrid non ha portato a casa i tre punti all'esordio in campionato è stato nel 2008, quando venne sconfitto dal Deportivo La Coruna 2-1.

Nonostante la buona partenza, Xabi Alonso e compagni non si vogliono montare la testa, anche perché la stagione è appena iniziata e con le coppe di mezzo l'ex tecnico del Bayer Leverkusen dovrà essere bravo a fare girare i giocatori, anche perché l'ambiente blanco non è certo paragonabile a quello del club tedesco. Ci sarà dunque ancora molto da fare, con il Barcellona sempre la diretta rivale per il titolo. E chissà se non sarà così solo in Spagna.

La Top 5 della striscia più lunga senza sconfitte alla 1ª giornata:

  • 17 - Real Madrid (2009-2025)

  • 16 - Real Madrid (1961-1976)

  • 15 - Atletico Madrid (2010-2024)

  • 13 - Barcellona (1995-2007)

  • 13 - Valencia CF (1942-1954)

