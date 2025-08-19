Parola all'esperto, che spiega come l'Osasuna potrebbe agire nei confronti del Real Madrid qualora Mastantuono scendesse in campo.

Lorenzo Maria Napolitano 19 agosto - 15:47

Il Real Madrid ha da pochi giorni registrato il suo nuovo acquisto, Franco Mastantuono. Il talentuoso calciatore argentino è stato presentato con la maglia numero 30, il che significa - regolamento alla mano - che è un giocatore appartenente al Real Madrid Castilla. In vista dell'esordio stagionale della squadra di Xabi Alonso contro l'Osasuna, Mastantuono è stato convocato con la prima squadra; ciò, però, ha acceso aspre polemiche da parte di Miguel Galán, presidente di Cenafe e avvocato specializzato in diritto sportivo.

Galán sostiene che l'iscrizione di Mastantuono sia stata fatta con manifesta malafede: "Durante la presentazione è stato mostrato come un giocatore della prima squadra, ma il club lo ha registrato nel Castilla con l'unico obiettivo di eludere la regola delle maglie da 1 a 25 e avere più margine per possibili acquisti. Il rapporto di affiliazione non può servire come strumento per eludere lo spirito delle disposizioni regolamentari o per qualsiasi altro scopo diverso". Citando l'articolo 125 del Regolamento Generale della RFEF, qualsiasi patto che contravvenga a questo spirito sarà considerato in frode di legge e, quindi, radicalmente nullo.

Il possibile ricorso dell'Osasuna — La scorsa stagione, l'Osasuna ha cercato di contestare una partita contro il Barcellona per la presenza di Iñigo Martínez, ma il comitato d'appello ha respinto il ricorso. Stavolta, quindi, potrebbe essere il Real Madrid ad essere esposto ad un ricorso da parte del club, nel momento in cui Mastantuono scenda in campo. Galán ricorda che il club ha comunque un periodo di 24 ore per presentare denuncia in caso di irregolarità.

