Real Madrid-Osasuna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

I Blancos stanno per tornare in campo dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club in semifinale e sfideranno l'Osasuna

Jacopo del Monaco 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 21:12)

La sfida tra il Real Madrid e l'Osasuna chiude una prima giornata di Liga ricca di sorprese. Nonostante le insistenti richieste da parte dei Blancos per rinviare la partita, considerando il poco riposo avuto dopo il Mondiale per club, la Federazione spagnola non ha voluto cercare compromessi ed è stata inamovibile sulla data. Le due squadre, dunque, scenderanno in campo domani sera, alle ore 21:00 al Santiago Bernabeu, nella sfida che chiuderà il primo turno di campionato. Ecco dove vedere Real Madrid-Osasuna in diretta tv e in streaming.

Real Madrid-Osasuna, dove vedere la sfida — Il posticipo della prima giornata di Liga tra Real Madrid e Osasuna sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN, così come tutte le altre partite del campionato spagnolo. Per seguire il match anche in streaming basterà registrarsi alla piattaforma e sottoscrivere uno dei piani a pagamento. Real Madrid-Osasuna sarà visibile in streaming anche su Bet365, a disposizione degli utenti registrati e con almeno 0,01 euro di credito residuo sul sito.

Come arrivano le due squadre al match Il Real Madrid, prima del Mondiale per Club, ha cambiato allenatore prendendo Xabi Alonso al posto di Carlo Ancelotti. Per quanto riguarda i giocatori, invece, hanno acquistato due difensori dalla Premier League: Dean Huijsen dal Bournemouth per quasi 60 milioni di euro; Trent Alexander-Arnold dal Liverpool a parametro zero, pagando 10 milioni per averlo prima. Dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano del Psg, i Blancos hanno finalizzato gli acquisti di Franco Mastantuono dal River Plate per 45 milioni ed Alvaro Carreras dal Benfica, acquistato per 50 milioni. Il club spagnolo, che ha salutato anche due leggende come Luka Modric e Lucas Vasquez, la scorsa settimana ha giocato e vinto per 0-4 un'amichevole contro gli austriaci del Tirol.

La scorsa stagione, l'Osasuna ha sfiorato la qualificazione in Europa chiudendo la nono posto a pari merito col Rayo Vallecano, che aveva un differenza reti migliori. Così come i loro avversari di stasera, anche i Rojillos hanno cambiato allenatore scegliendo Alessio Lisci, che nella scorsa annata ha sfiorato la promozione in Liga col Mirandes. L'unico acquisto dell'Osasuna è stato Victor Munoz, arrivato proprio dal Real per 5 milioni, mentre in uscita hanno salutato Arnaiz, andato al Granada, e Jesus Areso, ceduto all'Athletic Bilbao per 12 milioni. In questi mesi, il club spagnolo ha disputato diverse amichevoli e ha vinto soltanto l'ultima contro l'ex squadra di Lisci.

Probabili formazioni — Mentre Lisci potrà contare sui titolari, il Real dovrà fare a meno di Rüdiger per squalifica e di Bellingham, Endrick, Camavinga e Mendy per infortunio.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Militão, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Guler, Mbappé, Vinicius; Gonzalo García. All: Xabi Alonso

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Moncayola, Torrò, Oroz, Bretones; R. Garcia, Budimir. All.:Lisci