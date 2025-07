LaLiga nega il posticipo della partita nonostante l'impegno al Mondiale per club. La AFE ha appoggiato la posizione della squadra di Xabi Alonso anche se probabilmente non sarà sufficente.

Giorgio Abbratozzato 9 luglio - 16:14

La Liga ha respinto la richiesta del Real Madrid di rinviare la sfida contro l’Osasuna, in programma il 19 agosto e valida per la prima giornata del campionato 2025/26. I blancos, attualmente impegnati nella fase finale del Mondiale per club con la semifinale contro il Paris Saint-Germain prevista per mercoledì, avevano chiesto uno slittamento al 29 ottobre. La richiesta era stata formalmente appoggiata anche dalla RFEF (la Federazione spagnola) e dallo stesso Osasuna.

Real Madrid, ecco la spiegazione: "La stagione è finita a giugno" — LaLiga ha però ritenuto che non ci siano motivi sufficienti per concedere il rinvio. Secondo l’organo presieduto da Javier Tebas, la stagione 2024/25 del Real Madrid si è conclusa ufficialmente con l’ultima giornata della scorsa Liga a giugno. Di conseguenza, a suo avviso, è il calendario del Mondiale per club ad aver sforato i tempi, non quello della competizione spagnola.

La Liga sostiene anche di aver già fatto uno sforzo nel fissare il debutto del Real il martedì 19 agosto, quando la giornata di campionato avrebbe dovuto concludersi lunedì 18. Una scelta che ignora completamente il calendario fitto dei blancos, reduci da una stagione senza sosta né tempo reale per recuperare le forze.

Parola al giudice di competizione — A decidere ora sarà il Giudice Unico di Competizione, che dovrà stabilire se concedere o meno il rinvio. Se dovesse accettare la richiesta del Real, sarà poi compito della Liga riprogrammare ufficialmente la gara. La Liga non è ancora cominciata, ma si prospetta una stagione densa di complicazioni e con margini sempre più ridotti per le squadre.

Il Real Madrid ha il supporto dell’AFE — La richiesta dei blancos ha ottenuto il supporto dell’AFE (Associazione Calciatori Spagnoli), che prima del via del Mondiale aveva già raggiunto un accordo preventivo con Real Madrid e Atlético per affrontare eventuali problemi legati al calendario in caso di prolungata permanenza nella competizione internazionale.