Il match tra le due squadre spagnole in America sta riscontrando molti detrattori: molte squadre del campionato spagnolo non sono d'accordo, e nemmeno il presidente della UEFA

Giorgio Abbratozzato 28 agosto - 18:04

Il presidente della UEFAAleksander Ceferin ha espresso la sua opinione sul match tra Villarreal e Barcellona che potrebbe giocarsi a Miami. L'intervista è stata condotta a Montecarlo in occasione del sorteggio della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League. Secondo lui le squadre europee dovrebbero giocare in Europa per favorire i tifosi.

Il presidente parla chiaro sulla partita del Barcellona contro il Villarreal — La UEFA non sembrerebbe favorevole a dare il via libera affinché la partita della 17ª giornata di Liga si giochi il 20 dicembre negli Stati Uniti. La partita in questione si dovrebbe giocare a Miami ma le parole del presidente, riportate anche da Mundo Deportivo, non lasciano dubbi sulla posizione della UEFA:

“Apriremo questa discussione anche con la FIFA e con tutte le federazioni, perché non credo sia una cosa buona. Se è un’eccezione o c’è una ragione valida, va bene. Ma, in linea di principio, le squadre europee dovrebbero giocare in Europa, perché i tifosi che le seguono vivono in Europa. È una grande tradizione.”

Il Comitato Esecutivo della UEFA si riunirà l’11 settembre a Tirana in Albania per decidere, ma lo stesso Ceferin è stato molto chiaro.

Un'altra partita che dovrebbe giocarsi all'estero potrebbe essere Milan-Como, a Perth in Australia, il 6 febbraio. In Italia però il tema non ha fatto così scalpore come nella penisola iberica per via del consenso ricevuto da tutti i club. In Spagna non tutti i club della Liga sono d'accordo con questa decisione, il Real Madrid ha anche pubblicato un comunicato di opposizione.

Ceferin, lo spiraglio che lascia aperte le porte: "Non abbiamo margine legale" Ceferin ha rivelato che in realtà se le squadre sono d'accordo e anche le leghe nazionali la UEFA ha poche possibilità di intromettersi nella decisione. Queste sono state le sue dichiarazioni:

"Non siamo contenti, ma, per quanto lo abbiamo verificato legalmente, non abbiamo molto margine se le federazioni sono d’accordo, e entrambe (spagnola e italiana) lo sono state. Tuttavia, credo che in futuro dovremo discutere seriamente di questo, perché il calcio dovrebbe giocarsi in Europa e i tifosi dovrebbero poterlo vedere da casa. Non possono viaggiare fino in Australia o negli Stati Uniti per seguire le loro squadre.”