La partita di Liga spagnola tra Villarreal e Barcellona si potrebbe disputare all'estero, ma il Real Madridha deciso di andare contro quest'iniziativa. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la squadra della capitale spagnola ha preso una dura posizione su ciò, annunciando che ha già avviato diverse azioni per impedire che accada.
Villarreal-Barcellona a Miami, il Real Madrid si oppone e fa ricorso a FIFA, UEFA e al Governo
Real Madrid contro la partita di Liga all'estero—
Negli ultimi giorni, in Spagna si sta parlando dell'ipotesi di portare una partita della Liga a Miami. Il match in questione è quello tra il Villarreal ed il Barcellona, valevole per la 17esima giornata della massima competizione spagnola. Tuttavia, il Real Madrid ha preso posizione ed è andato contro la possibilità del disputare una partita di campionato all'estero. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, i Blancos hanno spiegato le motivazioni della loro scelta.
"Il Real Madrid CF desidera chiarire che respinge fermamente la proposta di disputare la partita del Campionato Nazionale di Prima Divisione tra Villarreal CF e FC Barcelona nella 17ª giornata fuori dalla Spagna.
La misura viola il principio essenziale di reciprocità territoriale, che si applica alle competizioni di campionato con andata e ritorno. Ciò altera l'equilibrio competitivo e conferisce un indebito vantaggio sportivo alle società richiedenti".
"L'integrità della competizione richiede che tutte le partite si svolgano alle stesse condizioni per tutte le squadre. Modificare unilateralmente questo regime viola l'uguaglianza tra le squadre in lizza. Se questa proposta venisse attuata, le sue conseguenze sarebbero così gravi da rappresentare una svolta nel mondo del calcio.
Qualsiasi modifica di questa natura dovrà, in ogni caso, avere l'accordo espresso e unanime di tutti i club partecipanti alla competizione, nonché il rigoroso rispetto delle norme nazionali e internazionali che regolano l'organizzazione delle competizioni ufficiali".
Il continuo del comunicato ufficiale—
Il club del presidente Florentino Pérez ha concluso così il suo comunicato: "A difesa di questo principio, il Real Madrid ha già intrapreso tre azioni specifiche:
