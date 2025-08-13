La partita di Liga spagnola tra Villarreal e Barcellona si potrebbe disputare all'estero, ma il Real Madrid ha deciso di andare contro quest'iniziativa. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la squadra della capitale spagnola ha preso una dura posizione su ciò, annunciando che ha già avviato diverse azioni per impedire che accada.

Real Madrid contro la partita di Liga all'estero

Negli ultimi giorni, in Spagna si sta parlando dell'ipotesi di portare una partita della Liga a Miami. Il match in questione è quello tra il Villarreal ed il Barcellona, valevole per la 17esima giornata della massima competizione spagnola. Tuttavia, il Real Madrid ha preso posizione ed è andato contro la possibilità del disputare una partita di campionato all'estero. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, i Blancos hanno spiegato le motivazioni della loro scelta.