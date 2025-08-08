Real Madrid, svelato il terzo kit 2025/26: il battito del cuore dei madridisti

Gli spagnoli hanno presentato il nuovo kit per il 2025/2026 con un post su instagram che ha lasciato estasiati e senza parole i tifosi.

Giorgio Abbratozzato 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 13:22)

Il Real Madrid ha presentato il suo terzo kit per la stagione 2025/26. Il club ha definito questa maglietta “il battito del cuore dei madridisti” e “la fusione del nostro DNA”. Queste parole erano proprio quelle che i tifosi volevano sentire e il nuovo modello sta già spopolando su internet con l'acquisto disponibile fin da subito.

Il terzo kit del Real Madrid con i giocatori simbolo del DNA madridista — Il nome “terzo kit” suggerisce una maglia destinata a completare la tradizionale coppia di casa e trasferta. Il design mira a rappresentare l’anima madridista in chiave contemporanea. Il colore principale è il blu, che si ispira alle tribune del Bernabéu.

I dettagli sono bianchi, come l'iconico logo Adidas Originals. Per la prima volta, le tre strisce bianche lungo le maniche presentano un bordo seghettato, proprio come le scarpe adidas Originals. Sul retro, nella parte superiore, spicca la scritta RMCF in giallo. Allo shooting fotografico hanno preso parte alcune delle stelle più rappresentative delle squadre maschile e femminile: Mbappé, Bellingham, Vinicius, Alaba, Brahim Dìaz, Athenea del Castillo e Linda Caicedo.

Disponibilità e attesa dei tifosi del Real — Disponibile fin da ora tramite i canali ufficiali del Real Madrid, il terzo kit promette di essere un bestseller: rappresenta un caposaldo del merchandising, ma anche della narrativa identitaria del club. I tifosi potranno indossarla come simbolo non solo di supporto, ma anche come simbolo emozionale di appartenenza.

I commenti sotto al post — La maggior parte dei commenti presenti hanno condiviso amore e emozione per questo nuovo kit, insomma i tifosi ne sono entusiasti. In molti hanno definito la partner tra Adidas e Real "vincente", altri l'hanno definita come una t-shirt dalla "grande classe". Questa maglietta ha fatto breccia nel cuore dei tifosi e sicuramente sarà una delle più vendute l'anno prossimo.