Filippo Montoli 7 agosto - 10:45

I biglietti della partita del 12 agosto tra Real Madrid e Tirol sono andati a ruba. Il Tivoli Stadion Tirol vedrà così occupati tutti i suoi più di 17.000 posti. Un numero impensabile per il club austriaco. È la prima amichevole della nuova stagione dei Blancos e, considerando l'inizio della Liga fissato al 17 agosto, forse l'unica. L'attesa per il nuovo Real di Xabi Alonso è molta, così come quella per vedere Mbappé con il numero 10 sulle spalle.

Real Madrid, la partita con il Tirol e un sold out da record — Le squadre arrivate in fondo al Mondiale per Club hanno poco tempo per preparare la stagione 2025/2026. Con le necessarie vacanze di giocatori e staff, i giorni di preparazione sono molto pochi rispetto alle squadre che non vi hanno preso parte. Il Real Madrid ha provato in più modi a far rimandare la gara d'esordio in Liga con l'Osasuna, ma ha ottenuto sempre un rifiuto. L'unica concessione della Federazione è stata quella di spostare la gara al martedì.

La squadra deve quindi rispettare la decisione e da pochi giorni è tornata al lavoro. Il breve pre-campionato dei Blancos fa tappa in Austria, nel fresco delle Alpi. A Innsbruck, nel Tirolo, giocherà la prima e forse unica amichevole estiva, quella con il Tirol. La gara è in programma martedì 12 agosto e l'attesa è molto alta. Talmente alta che i biglietti, messi in vendita nelle ore scorse, sono terminati in soli 40 minuti. Il numero di posti del Tivoli Stadion Tirol è certamente basso, circa 17.000 posti, ma il risultato è comunque spettacolare. Oltre ai tifosi, locali e non, che non vedono l'ora di veder giocare dal vivo i Galacticos, è da evidenziare l'ottimo sistema di vendita dei biglietti da parte del club austriaco.

I motivi di così tanta attesa sono diversi. Insieme all'inevitabile blasone del Real Madrid, ci sono la curiosità di vedere Mbappé con il numero 10 e la squadra allenata da Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo ha sì già allenato la rosa al Mondiale per Club, ma il poco tempo a disposizione avuto per prepararlo non è stato sufficiente a dare alla squadra la sua idea di gioco. I primi veri risultati saranno visibili a partire da questa amichevole, dopo aver cominciato la preparazione atletica nei giorni scorsi.