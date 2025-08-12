Panoramica degli assenti all'avvio del campionato spagnolo in programma il 15 Agosto: per vedere le rose al completo bisognerà attendere ancora

Eugenio D'Antonio 12 agosto - 12:13

La stagione 2025/2026 della Liga è ormai alle porte e l’attesa è alle stelle. Girona-Rayo Vallecano sarà la partita inaugurale in programma il 15 Agosto. Il pallone, quindi, tornerà a rotolare negli stadi spagnoli, riportando passione e intensità al campionato. Tuttavia, non tutti i protagonisti potranno vivere il debutto in campo: tra squalifiche ereditate dalla scorsa stagione e infortuni ancora da smaltire, diversi giocatori saranno costretti a rimandare l’esordio.

Squalifiche che pesano sull’avvio della Liga — Alcuni calciatori affronteranno la prima giornata da spettatori a causa di squalifiche maturate nella stagione precedente. Unai Egiluz, nuovo acquisto dell’Athletic, non solo è stato espulso con il Mirandes nella finale dei play-off, ma ha anche riportato una grave lesione al legamento crociato. Stessa sorte per David Costas, che salterà il ritorno del Real Oviedo in Liga per un cartellino rosso rimediato nella stessa partita.

Il Getafe dovrà fare a meno di Alex Sancris e Domingos Duarte, entrambi espulsi contro il Levante. Caso eclatante quello di Antonio Rudiger: il difensore del Real Madrid è stato squalificato per sei giornate dopo aver lanciato un oggetto all’arbitro nella finale di Copa del Rey contro il Barcellona. Avendo già scontato cinque turni, salterà solo la sfida inaugurale contro l’Osasuna.

Infine, l’Athletic dovrà rinunciare anche a Yeray, sospeso provvisoriamente dalla UEFA per essere risultato positivo a un controllo antidoping. Il giocatore ha ammesso il risultato, attribuendolo a un trattamento capillare, ma non è ancora chiaro quanto durerà la sua assenza.

Infortuni e dubbi fisici — Anche gli infortuni complicano i piani di molte squadre per la prima giornata. Nel Barcellona mancheranno Ter Stegen e il giovane Marc Bernal, mentre Robert Lewandowski resta in dubbio. Il Real Madrid, oltre a Rüdiger squalificato, dovrà rinunciare a Bellingham, Mendy, Endrick e Camavinga.

L’Atletico Madrid perde José Maria Giménez, con Pablo Barrios in forse; il Girona dovrà fare a meno di Van de Beek, Abel Ruiz e Ricard Artero; il Siviglia non avrà Joan Jordan, Tanguy Nianzou e Ramón Martínez. Altri club, come Villarreal, Valencia, Mallorca e Real Sociedad, dovranno fare i conti con assenze importanti che ridurranno le rotazioni disponibili.

Il campionato parte quindi con rose incomplete e allenatori chiamati a trovare soluzioni d’emergenza. I tifosi, però, confidano che queste defezioni non riducano lo spettacolo e l’intensità del tanto atteso inizio di stagione.