Maiorca-Barcellona, il pronostico della prima giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

La nuova stagione di LALIGA EA SPORTS si apre subito con un match di cartello: sabato 16 agosto alle 19:30, il Barcellona campione in carica debutta sul campo del Maiorca, allo stadio Son Moix. Una gara d’esordio che promette scintille: i blaugrana cercano subito conferme e punti pesanti per difendere il titolo, mentre i padroni di casa affrontano un inizio di campionato durissimo, con Real Madrid e Atlético già all’orizzonte.

Qui Maiorca — La squadra di Jagoba Arrasate sa di avere davanti una partenza in salita. Il Son Moix, però, è storicamente un campo ostico e il supporto del pubblico può fare la differenza. Il piano sarà chiaro: compattezza difensiva, pressing alto e ripartenze veloci per provare a sorprendere il Barcellona. Un pareggio, o un colpo a sorpresa, infonderebbe fiducia per proseguire al meglio la stagione.

Qui Barcellona — Il nuovo Barça di Hansi Flick riparte con l’obiettivo di confermarsi al vertice. La rosa è ricca di talento ed esperienza e, nonostante la trasferta insidiosa, i catalani partono con i favori del pronostico. Flick vuole una squadra subito brillante, capace di imporre il proprio gioco fin dal primo minuto.

I precedenti — Negli ultimi cinque incroci in campionato, il bilancio sorride nettamente ai blaugrana: lo scorso anno in trasferta, il Barça si impose con un netto 5-1.

Barcellona-Maiorca 1-0

Maiorca-Barcellona 1-5

Barcellona-Maiorca 1-0

Maiorca-Barcellona 2-2

Barcellona-Maiorca 3-0

Maiorca-Barcellona, probabili formazioni — MAIORCA (4-2-3-1): Greif; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Dani Rodriguez, Darder, Antonio Sanchez; Muriqi. Allenatore: Jagoba Arrasate

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick

Il pronostico — Barcellona favorito dalle quote, l'esito finale 2 è offerto a 1.50. Segno X a 4.50, mentre la possibile vittoria del Maiorca vale quasi sei volte la posta in gioco (quota 5.50). Negli ultimi due precedenti, disputati al Son Moix, entrambe le squadre sono andate a segno (Goal, quota 1.75) e sono stati siglati più di tre reti (over 2.5, quota 1.60).

PRONOSTICO: ESITO FINALE 2

Maiorca-Barcellona diretta tv e streaming gratis — MAIORCA BARCELLONA DIRETTA LIVE LIGA - Il match tra Maiorca e Barcellona sarà visibile in esclusiva su DAZN, in diretta streaming e on demand, per tutti gli abbonati ai piani DAZN Full, Family e Sports. Calcio d’inizio fissato alle 19:30 di sabato 16 agosto, gara inaugurale del sabato di Liga.