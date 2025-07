Nella scorsa stagione, il portiere polacco ha vinto ben tre trofei con la maglia dei catalani, ma questo non sembra bastare per fargli cambiare idea su quale sia l'approccio migliore, soprattutto dal punto di vista difensivo.

Szczesny e il Barcellona sono reduci da un'annata memorabile. Il portiere polacco, dopo aver salutato la Juventus , aveva deciso di appendere i guanti al chiodo. In un secondo momento, complice il grave infortunio accusato da Ter Stegen , i blaugrana lo avevano contattato, per coprire il vuoto lasciato dall'estremo difensore tedesco. Di conseguenza, a distanza di un solo mese abbondante dal suo ritiro, l'ex "numero 1" bianconero aveva deciso di fare il suo ritorno sul campo da gioco. Da quel momento, si è preso il posto da titolare ed è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata catalana, ricca di grandi soddisfazioni. A livello nazionale sono arrivati ben tre successi, con svariate vittorie ai danni del Real Madrid . L'unico neo resta quella semifinale persa in rimonta contro l' Inter .

La critica di Szczesny

Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, Szczesny continua a non essere del tutto convinto dallo stile di gioco di Flick. Il suo approccio ultra-offensivo esponeva troppo la squadra in fase di non possesso. Questo aspetto metteva in grande apprensione lo stesso portiere polacco, costretto ad essere sempre pronto ad intervenire, a causa della linea alta dei suoi compagni di reparto.

La fragilità difensiva del Barcellona è emersa chiaramente in campo europeo, dove il livello degli avversari è maggiore. I blaugrana sono stati spesso protagonisti di partite sensazionali, dando la sensazione di poter segnare molti gol contro chiunque. Al tempo stesso, però, le sette reti subite nella semifinale contro l'Inter hanno condannato Yamal e compagni all'eliminazione dalla Champions League.

Le sue parole — Szczesny è intervenuto sul canale polacco Foot Truck, commentando l'espressione di calcio del suo attuale club, per poi soffermarsi sul suo stile di gioco ideale: "Questo non è il mio tipo di calcio. Quello che ha fatto il Barcellona la scorsa stagione è stato notevole. Per i tifosi è molto bello da vedere. Ma non è il mio tipo di calcio, e nemmeno il successo cambia il modo in cui vedo lo stile che preferisco".

"La squadra potrebbe riconoscere i rischi e non attenersi a un solo piano di gioco per tutti i 90 minuti. Ma, come ho detto, non è una critica seria. Si tratta soltanto della mia opinione. Sono un portiere. Quando stiamo vincendo 4-0 e i ragazzi sono ansiosi di farlo diventare 5-0 dimenticandosi di tutto il resto, è frustrante. Anche un portiere vuole mantenere la porta inviolata. Ma i ragazzi vogliono continuare a segnare e divertirsi, e per me, diventa difficile".