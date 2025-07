Da giorni il 10 del Barcellona , il ragazzo prodigio Lamine Yamal , è oggetto di critiche e polemiche a causa della sua festa di compleanno. Per la festa, infatti, il campione ha ingaggiato delle persone affette da nanismo. Tali persone sono poi comparse nelle foto, diventate virali in men che non si dica, e immediatamente sono scoppiate durissime polemiche. Ora, sul tema, ha voluto dire la sua anche un grande ex campione del Barcellona, il brasiliano Rivaldo .

E sulle controversie e sulle problematiche extracampo lo ha ammonito dicendo che questi errori possono avere un impatto non da poco sulla sua carriera a causa della sua età e dell'esposizione mediatica: "Lamine è un ragazzo con una mente sana, è intelligente e consapevole dei tempi che sta vivendo. Ma, purtroppo, queste cose accadono, soprattutto quando si è così giovani e già così famosi. Qualsiasi comportamento finisce per avere un impatto maggiore a causa dell'età e dell'esposizione mediatica. Speriamo che tu rifletta su tutto ciò che hai costruito finora, per evitare questo tipo di situazioni". Infine, il campione ha auspicato che i media si concentrino sulle sue prestazioni in campo e su Yamal in quanto calciatore: "Quello che vorrei è che si parlasse di lui per quello che fa in campo, che è meraviglioso. Spero che non emergano altre voci e altri fatti di questo tipo, sono solo tristi e fastidiosi. Vogliamo solo vederlo brillare con la palla fra i piedi".