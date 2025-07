Il presidente del Barcellona ha voluto dire la sua sulla festa del calciatore spagnolo. Sottolineando che il giorno dopo, Lamine Yamal si è presentato regolarmente e in orario al centro sportivo per gli allenamenti mattutini agli ordini di Flick . Nessun caso quindi, nonostante la festa del giovane abbia fatto tanto parlare i media, in casa Barcellona tutto è nella norma.

UNA FESTA ELEGANTE - "È stata una festa straordinaria in tutta la sua organizzazione. Erano tutti molto eleganti e si sono divertiti senza esagerare. Mi dispiace non esserci stato ma alcuni impegni mi hanno impedito la presenza. Questa è semplicemente la gioventù di oggi. Non c’è nulla di condannabile, si sono divertiti è questo è l'importante. È un ragazzo serio, professionale e molto impegnato nel suo percorso. Non ho nulla da rimproverargli, anzi".