Il Barcellona negli States? La possibilità di vedere la squadra di Flick nella casa di Messi aumentano.

Lorenzo Maria Napolitano 11 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 11:53)

Negli anni le competizioni nazionali hanno distrutto i muri dei propri confini geografici. Sempre più frequentemente, soprattutto tra Spagna e Italia, le federazioni aprono alla possibilità di giocare partite al di fuori del proprio Paese. Oltre alle manifestazioni a eliminazione diretta, però, ci si interroga anche sulla fattibilità di disputare una partita di campionato in un altro Stato. In Italia il match designato è Milan-Como, che dovrebbe tenersi in Australia. In Spagna, invece, si stanno facendo importanti passi avanti per far giocare il Barcellona negli Stati Uniti.

Villarreal-Barcellona negli States? Ci siamo quasi — Oggi la Federcalcio spagnola ha approvato la possibilità di far giocare il Barcellona contro il Villarreal negli Stati Uniti nell'Hard Rock Stadium, casa dell'Inter Miami. Squadra che, da quando è arrivato Messi, sta diventando il punto di riferimento del calcio americano. La partita sarebbe in programma il 21 dicembre, ma per avere l'ufficialità manca ancora l'approvazione della Uefa e della Fifa, ma a seguito della riunione di oggi capiamo quali sono le intenzioni, su tutti, di Javier Tebas. Potremmo infatti trovarci di fronte un caso che potrà rivelarsi un'apripista per quanto concerne la possibilità di giocare partite di campionato all'estero.

Ciò, chiaramente, è anche legato al grande momento di forma che sta vivendo il Barcellona, che va di pari passi all'esplosione del talento di Lamine Yamal, diventato già una star internazionale nonostante abbia compiuto da poco 18 anni. Tutti, infatti, sognano di veder giocare il giovane talento spagnolo, insieme a tutta la corazzata di Hansi Flick, capace di mettere a ferro e fuoco qualsiasi difesa d'Europa. Soltanto l'Inter è riuscita a superare l'esame Barça, subendo comunque sei reti tra la sfida di andata e quella di ritorno.