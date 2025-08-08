Barcellona, la UEFA multa Lewandowski e Yamal per violazione Antidoping

Al termine della semifinale di ritorno tra l'Inter ed i Blaugrana, i due giocatori hanno saltato il test e saranno puniti con una multa

Jacopo del Monaco 8 agosto - 18:31

La UEFA ha multato Robert Lewandowski e Lamine Yamal, stelle del Barcellona, per violazione del regolamento Antidoping. Nonostante l'inizio della nuova stagione calcistica, l'organo con sede in Svizzera sta prendendo provvedimenti su episodi accaduti la scorsa stagione. Oltre ai due calciatori, anche il tecnico Hans Flick ha ricevuto una sanzione, ma per condotta non proprio regolamentare. Per questo motivo, la multa nei confronti dell'ex allenatore del Bayern Monaco è più salata.

Barcellona, multa per Lewandowski e Yamal — La UEFA, nelle scorse ore, ha riportato un comunicato ufficiale in cui ha stilato le diverse sanzioni che riguardano le partite giocate nel mese di aprile. Una di questa riguarda la gara di ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, terminata 4-3 per i padroni di casa che, in seguito, hanno perso 5-0 la finale contro il Paris Saint-Germain. La gara tra nerazzurri e Blaugrana ha trovato la sua conclusione dopo i tempi supplementari e ci sono state diverse polemiche. Dopo i 12o minuti, Lewandowski e Lamine Yamal hanno deciso di non presentarsi ai controlli antidoping.

Per questo motivo, la UEFA ha multato entrambi con una multa da 5000 euro a testa per violazione del regolamento Antidoping, visto che non sono andati al posto di controllo in cui si effettuano i test. Oltre al polacco ed allo spagnolo, la UEFA ha preso provvedimenti anche nei confronti dell'allenatore Blaugrana Flick. Il tedesco, infatti, ha ricevuto una multa pari a 20mila euro ed una giornata di squalifica per i seguenti motivi: violazione dei principi generali di condotta e delle norme di base riguardanti il corretto comportamento.