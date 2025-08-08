Il club ha lanciato una serie di raccomandazioni ai tifosi interisti che raggiungeranno lo Stade Louis II, minacciando provvedimenti legali in caso di infrazione delle regole

Alessandro Savoldi 8 agosto - 11:39

Nell'occhio del ciclone l’ultimo comunicato del Monacoin vista dell’amichevole con l’Inter. La partita pre-campionato tra la squadra del Principato e i nerazzurri è in programma oggi alle ore 20.00.

Il comunicato del Monaco prima della partita contro l'Inter — In vista della sfida di stasera dello Stade Louis II, il Monaco ha rilasciato un comunicato particolare, che riguarda le istruzioni per i tifosi nerazzurri presenti alla partita. Non sarà infatti possibile accedere all’impianto con simboli o colori diversi da quelli della squadra di casa, mentre ci saranno limitazioni anche per quanto riguarda i settori che i tifosi italiani potranno occupare. L’area dedicata ai tifosi dell’Inter è infatti quella degli spettatori neutrali, così da evitare un potenziale incontro ravvicinato tra i tifosi di casa e gli ospiti.

Con il passare delle righe il comunicato del club monegasco diventa anche più duro. L’eventuale presenza di tifosi interisti in aree diverse da quelle previste porterà infatti a un’espulsione immediata dall’impianto. Non solo: il club minaccia anche la possibilità di provvedimenti legali nei confronti dei soggetti interessati.

Oltre alle motivazioni standard di ordine pubblico, potrebbe esserci un’ulteriore fattore alla base di questi provvedimenti. Gli ultras dell’Inter sono infatti gemellati con quelli del Nizza, ovviamente invisi al tifo del Monaco per ragioni geografiche. Le due città distano appena 20 chilometri e il Derby della Costa Azzurra è particolarmente sentito in Francia.

Il confronto sul campo — La partita di stasera tra Monaco e Inter rappresenta per le due squadre un importante passo di avvicinamento alla nuova stagione. Il Monaco, dal canto suo, ha già giocato ben sette amichevoli. La prima, quasi un mese fa, contro il Cercle Brugge. Per la squadra allenata da Hutter l'appuntamento di stasera è l'ultimo prima dell'inizio della Ligue 1.

L'avvicinamento al campionato dei biancorossi è stato particolarmente positivo. Cinque vittorie, contro Cercle Brugge, Coventry, Torino (due volte) e Arminia Bielefeld, due pareggi, contro Nottingham Forest e Ajax. Un bottino di tutto rispetto, che giustamente rende ottimisti i tifosi per l'annata che sta per iniziare.

D'altro canto l'Inter di Chivu, in ritardo rispetto alle altre per la partecipazione al Mondiale per club, gioca oggi la sua prima amichevole probante. I nerazzurri hanno disputato un precedente test interno contro la neonata Under-23 sabato 3 agosto, vincendo 7-2. In quell'occasione, il nuovo allenatore dei milanesi aveva però concesso 45 minuti a ciascun giocatore a disposizione, coinvolgendo tutti allo stesso modo.

Stasera si avrà qualche indizio in più sulla strada che, tatticamente, vorrà intraprendere Chivu. Intanto il mercato dell'Inter vive una fase di stallo: la trattativa per Lookman è rallentata dalla difficoltà nel trovare un accordo con l'Atalanta, mentre il Parma continua a sparare alto per Leoni. Vedremo se, prima della fine del calciomercato, i nerazzurri riusciranno a completare qualche trasferimento, in entrata ma anche in uscita.