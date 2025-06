Paul Pogba è ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco. L'ex giocatore della Juventus ricomincia la sua seconda carriera calcistica nel Principato. Per lui un contratto fino al 2027. Un momento che il Polpo aspettava da due anni e adesso è pronto a rilanciarsi e, magari, a togliersi altre grandi soddisfazioni come ha fatto negli ultimi tempi. Nel frattempo, subito dopo la firma del contratto, la stella francese ha ricevuto messaggi di auguri da alcuni suoi ex compagni in bianconero.