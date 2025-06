Paul Pogba al Monaco, ora è ufficiale: l’ex Juventus tornerà a giocare

Dopo aver scontato la squalifica per doping, il classe 1993 tornerà in campo grazie alla squadra monegasca

Il Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Paul Pogba a parametro zero. Il centrocampista francese ex Juventus esordirà in Ligue 1.

La carriera di Pogba Nato nel 1993 a Lagny-sur-Marne, nel 2009 Pogba passò all'academy del Manchester United. Nel 2011, Sir Alex Ferguson lo fece esordire in Prima Squadra in Coppa di Lega inglese contro il Leeds United. Nei primi mesi del 2012, il francese esordì sia in Premier League contro lo Stoke City che in Europa League contro l'Athletic Bilbao. Dopo essersi svincolato dai Red Devils, la Juve lo prese a parametro zero ed esordì in bianconero contro il Chievo. Ad ottobre dello stesso anno, il classe 1993 esordì in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e, nello stesso mese, segnò la sua prima rete con la Juve contro il Napoli. Alla sua prima stagione italiana, Pogba vinse lo Scudetto e fu la rivelazione del campionato. A marzo del 2013, Pogba esordì con la Francia contro la Georgia. Nella sua prima esperienza bianconera, Pogba ha vinto in totale: 4 Scudetti; 3 Coppe Italia ed altrettante Supercoppe Italiane.

Nell'estate del 2016, il centrocampista francese fece il suo ritorno al Manchester United per la modica cifra di 105 milioni di euro. A settembre dello stesso anno, Pogba segnò il suo primo gol coi Red Devils contro il Leicester City. Alla sua seconda prima stagione inglese, vinse la Coppa di Lega inglese, in cui fu Zlatan Ibrahimović fu decisivo con due gol, e l'Europa League contro l'Ajax. Tra il 2018 ed il 2021, Pogba vinse due trofei con la Francia: Mondiale e Nations League. La sua seconda ed ultima esperienza coi Red Devils terminò nel 2022, anno in cui tornò a parametro zero alla Juve. La seconda esperienza italiana non ha avuto fortuna per diversi infortuni e, soprattutto, per il caso doping che lo condannò a 18 mesi di squalifica. Alla fine del 2024, la Juventus ha annunciato la risoluzione contrattuale del giocatore.