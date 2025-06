"La Juventus è il mio sogno ma per me vincerà il PSG". Il pronostico, e la speranza, di Alessandro Del Piero su chi vincerà il Mondiale per Club

Oggi iniziano ufficialmente gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Tra conferme e alcune clamorose sorprese le 16 migliori squadre rimaste sono pronte a regalare spettacolo. Chi perde torna a casa. Come sempre, in ogni competizione c'è sempre una favorita, o anche più di una, ma come si sa il calcio regala anche finali inaspettati. Proprio questo è stato chiesto nelle ultime ore ad un ex calciatore che conosce bene il Mondiale per Club, ovvero Alessandro Del Piero. Ecco il pronostico dell'ex capitano della Juventus.

Mondiale per Club, Alessandro Del Piero: "Per me vincerà il PSG" — La fase a girone è ormai alle spalle. Oggi cominciano gli ottavi di finale, poi i quarti e così via fino alla finalissima del 13 luglio. Il Mondiale per Club entra ufficialmente nel vivo. Intervistato dai canali ufficiali della FIFA, Alessandro Del Piero ha voluto dire il suo pronostico su chi potrebbe portare a casa il trofeo: "Credo che il City arriverà ai quarti. Dall'altra parte c'è il mio cuore, sapete che il mio cuore è bianconero e lo sarà per sempre - ha dichiarato - Spero di sbagliarmi, ma per me il Real Madrid andrà avanti. Per quanto riguarda la finale penso che ci saranno i campioni d'Europa del PSG, mentre dall'altra parte il Manchester City. La vincitrice finale sarà... la Juventus! Credo che non possa succedere (ride, ndr). Questo è il mio sogno, ma per me vincerà il PSG".

Alessandro Del Piero celebra con Alen Boksic la Coppa Intercontinentale vinta in Giappone nel 1996. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Alex Del Piero, durante la sua carriera, ha conquistato con la maglia della Juventus l'antenata del Mondiale per Club, ovvero la Coppa Intercontinentale nel 1996. Un momento che l'ex numero 10 bianconero vorrebbe rivivere tra due settimane: "Significherebbe molto arrivando da una stagione non eccezionale con l'allenatore che è cambiato, una cosa molto inusuale per la Juve - ha continuato l'ex attaccante - Giocare in questo modo è positivo, superare il girone è stato molto importante. Anche il modo in cui l'hanno fatto lo è stato. Sembra che ci sia una nuova energia in campo e i giocatori stanno facendo bene, escludendo l'ultima partita ovviamente. Io sono stato un tifoso, un giocatore e ora sono ancora un tifoso quindi spero nel meglio per la mia squadra".

La leggenda bianconera, infine, ha voluto rilasciare anche alcune dichiarazioni sulla nuova competizione, la prima a 32 squadre: "La passione che i tifosi hanno per il proprio club è incredibile. E' bellissimo, fa parte del gioco. Diciamo sempre che competiamo per vincere, per inseguire la vittoria e per diventare migliori, ma lo facciamo anche per condividere questi momenti con le persone, con i nostri tifosi e tutto il resto. Penso che molte persone abbiano visto questo, cosa significa giocare per certe squadre con la passione che viene condivisa tra giocatori e tifosi. E' fantastico vedere questi colori, questi cori, questa bella atmosfera".