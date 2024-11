Del Piero nuovo presidente Figc? Ipotesi di… Lotito

L'ex campione del mondo potrebbe guidare la Figc: l'idea di Alessandro Del Piero come nuovo presidente della Federcalcio, è di Claudio Lotito, presidente della Lazio, per contrastare un'eventuale ricandidatura di Gabriele Gravina

Michele Bellame 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 21:32)

Le elezioni per il nuovo presidente della Federcalcio sono fissate per l'inizio di febbraio e l'ipotesi di Alessandro Del Piero si fa sempre più calda. Entro Natale, vanno depositate le candidature. L'attuale presidente Gabriele Gravina potrebbe ricandidarsi, e sta cercando proseliti da parte dei club di massima serie. Gli stessi club, però, hanno sondato anche l'ipotesi Del Piero che sembra avere parecchi consensi.

Del Piero presidente Figc: un'idea di Lotito Sembrerebbe che l'ipotesi che vuole l'ex campione della Juventus, già campione del mondo nel 2006, sia stata promossa dal presidente della Lazio: Claudio Lotito ha spesso manifestato il suo disappunto sulla gestione Gravina, ed ha proposto ai suoi colleghi l'idea Del Piero. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe già ricevuto qualche messaggio e qualche telefonata per sondare la sua disponibilità, e lui non ha detto di no, stando a persone vicine.

Gravina è in cerca del suo terzo mandato da presidente della Figc. Attualmente, è indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per appropriazione indebita e riciclaggio. E' stato già ascoltato dal tribunale di Perugia come testimone, in cui figura come parte lesa.

Non ci sono veri candidati per la poltrona da presidente del calcio italiano. Come già detto, le candidature devono essere presentate entro il 25 dicembre. Come ci si candida? Affinché Del Piero possa presentarla, ha bisogno della maggioranza di preferenze all'interno di una delle componenti della Figc: Assocalciatori, Associazione Allenatori, ed una delle leghe. La maggiore indiziata a dargli fiducia, sarebbe proprio la serie A.

Intanto, questa voce, ha raccolto il favore di due esponenti importanti dello sport italiano. Beppe Bergomi, durante il premio Beppe Viola, ha commentato favorevolmente l'ipotesi di una candidatura di Del Piero. «Sarebbe una mossa ideale», ha affermato l'ex calciatore. «Lo conosco bene, lavoriamo insieme a Sky e so come pensa e vede il calcio. È una persona preparata e ha il desiderio di fare bene. Se dovesse andare in questa direzione, sarebbe davvero un'ottima scelta». D'altro canto, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso sorpresa riguardo alla notizia. «Non ho idea se ci sia un fondo di verità, ma sarebbe una notizia importante», ha dichiarato. «Tuttavia, per commentare con certezza, occorre avere elementi concreti. Ma non aggiungo altro».