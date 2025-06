L'emozione del campione transalpino che torna a giocare dopo la lunga squalifica per doping rimediata nel 2023

Manchester, Torino, di nuovo Manchester e ancora Torino. Ma i ritorni sono stati condizionati da tanta sfortuna e discontinuità per via degli infortuni. Poi, la condanna per doping nel 2023: per Paul Pogba sono stati 18 mesi lontani dal campo. La risoluzione consensuale nel 2024 con la Juventus, poi accusata dal campione del mondo con la Nazionale francese di non essergli stata accanto. Ma il suo talento e la sua voglia di calcio non lo ha fermato, anzi, è ora pronto a tornare. Lo farà con l'AS Monaco, giocherà nella sua terra natia. Pogba ha firmato il contratto ieri e lo stesso club del Principato ha voluto pubblicare il video del momento in cui mette nero su bianco. Immagini che scaldano il cuore e fanno capire che non è stato facile per il campione francese, che non ha trattenuto l'emozione ed ha dato sfogo alle lacrime di liberazione da un periodo duro.