Il Napoli , nonostante qualche difficoltà, è riuscito a battere il Pisa . Con questa vittoria la formazione di Antonio Conte resta da sola in vetta alla classifica, a due punti di distanza dalla Juventus seconda. È stata la serata delle prime volte: dal primo gol stagionale di Nzola alla prima firma di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli. In conferenza stampa, l'attaccante italiano ha commentato la sua partita e la prestazione della sua squadra.

"Sono felicissimo per il gol", ha detto Lorenzo Lucca, ma ha comunque ribadito che la gioia più grande è prodotta dalla vittoria: "Abbiamo reagito bene, dobbiamo continuare su questa strada e lavorare settimana dopo settimana ".

Sul suo percorso al Napoli, invece, l'ex attaccante dell'Udinese ha spiegato: "Penso di essere lo stesso calciatore di quando sono arrivato, ma sono comunque migliorato. Non ero abituato a questi carichi di lavoro e questi metodi, ma sono felice di essere allenato da Conte, è un allenatore top in Europa e nel mondo. Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa, un gruppo così non l'ho mai incontrato in tutte le squadre in cui ho giocato".