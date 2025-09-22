Il Napoli chiude la quarta giornata di campionato a punteggio pieno. La formazione di Conte è già prima in classifica in solitaria.

Nella notte delle stelle, il Napoli brilla contro il Pisa. Nonostante il doppio appuntamento settimanale, la squadra di Antonio Conte mette in campo tecnica, qualità e grinta. E qualche cambio, che non guasta: Elmas , infatti, prende il posto di Anguissa nella zona nevralgica del campo, insieme a Gilmour nella mattonella di Lobotka. I padroni di casa costruiscono, ma soprattutto non subiscono. Tutte note che rientrano nello spartito di una grande squadra, con ambizioni ancor più grosse per questa stagione.

Gli azzurri si muovono specialmente in verticale, ed i primi squilli arrivano proprio dai due gregari di Conte. Verso la mezz'ora di gioco si presenta il granitico Hojlund in area di rigore, impegnando l'estremo difensore Semper. Sulla ribattuta si fa trovare pronto proprio il macedone, che insacca, ma la gioia del gol gli viene sottratta dal direttore di gara: offside . Il Napoli continua ad attaccare per concludere il primo tempo in vantaggio, alternando azioni da sinistra e da destra.

Dalla fascia di Spinazzola i padroni di casa riescono ad impensierire di più la squadra di Gilardino. Ed è in quella zona del campo che prende le mosse l'azione che porta al primo gol del Napoli. Lo firma Billy Gilmour: il centrocampista, al trentanovesimo, prende palla al limite dell'area e si esibisce in una finta ubriacante, liberandosi così del suo marcatore e indirizzando un siluro con il sinistro verso la porta.