Le uscite a effetto sono sempre state un marchio di fabbrica per Patrice Evra, e anche questa volta non si è smentito. Intervistato dai canali di ESPN UK, l'ex laterale mancino che ha fatto le fortune di Juventus e Manchester United si è divertito a ipotizzare un faccia a faccia sul prato verde con l'astro nascente (ormai affermato) del Barcellona e della nazionale spagnola, Lamine Yamal. L'ex calciatore si è detto assolutamente certo che, se l'incrocio fosse avvenuto all'apice della sua carriera agonistica, non ci sarebbe stata alcuna speranza per l'attuale talento assoluto della squadra blaugrana.

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"Mangiato vivo nell'uno contro uno"

A testimoniare la dirompentedel francese ci sono le parole pittoresche utilizzate per descrivere l'eventuale confronto diretto con il classe 2007: "Avrei mangiato vivo Yamal nell'uno contro uno!". Unain piena regola, subito seguita da un tentativo ironico dila pillola, rivolgendosi in modo diretto all'attaccante blaugrana: "Mi dispiace, Lamine, ti voglio bene ma...". Un'uscita pubblica che rispecchia in pieno quello spiritoche lo ha accompagnato senza sosta per tutto il suo percorso calcistico, dall'inizio alla fine della suaprofessionistica.

MONTE-CARLO, MONACO - 25 MAGGIO: Patrice Evra sulla griglia di partenza durante il Gran Premio di Formula 1 di Monaco sul Circuito di Monaco il 25 maggio 2025 a Monte-Carlo, Monaco. (Foto di Mark Thompson/Getty Images)

La mentalità feroce e le sfide ai "mostri sacri"

🚨😳 PATRICE ÉVRA 🇫🇷 : « À MON PRIME, J’AURAIS MANGÉ LAMINE YAMAL 🇪🇸.



Demandez à Cristiano, demandez à Messi, je n’étais pas un ami sur le terrain. »



Il dit vrai ou il abuse ?



(via @EliteFutbolTalk) pic.twitter.com/bKyjKrppi3 — BeFootball (@_BeFootball) June 6, 2026

Per rafforzare il concetto e ribadire la sua proverbialeagonistica, l'ex terzino transalpino, che ha vinto lacon il, ha voluto alzare ulteriormente il tiro.ha infatti ricordato a tutti di essersi misurato con i veridi questo sport, mettendo in mezzo dueassolute deldegli ultimi vent'anni: "Chiedetelo a Cristiano, chiedetelo a Messi, chiedetelo agli altri giocatori quando mi affrontavano: non ero un buon amico in campo". Un monito chiarissimo su quanto fossequando c'era da arginare i miglioridell'era moderna e non solo.

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