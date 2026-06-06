Nato a Sydney e cresciuto calcisticamente in Italia: Cristian Volpato ha deciso di cambiare nazionalità sportiva, scegliendo di volare ai Mondiali con l'Australia

Alex Bianchi
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Doppio passaporto, un'identità divisa tra due continenti e una decisione che ha fatto discutere: Cristian Volpato ha scelto di indossare la maglia dell'Australia per i Mondiali 2026, mettendo da parte anni di permanenza nel sistema azzurro. Una scelta di cuore, come lui stesso ha raccontato.

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La svolta interiore e il senso di appartenenza

Intervistato da 'Football Australia', Volpato ha spiegato la sua decisione nata da una sensazione ben più profonda del lato sportivo: "Qualcosa nel mio cuore mi ha detto che era ora di tornare a casa", racchiudendo in una frase anni di riflessioni e di dubbi. Il classe 2003 del Sassuolo ha ammesso infatti di aver esitato a lungo, spiegando che da giovane decise di rimanere nella sua comfort zone: "Quando avevo 18 anni, ero forse un po' troppo giovane e anche un po' spaventato di prendere questa decisione".

Volpato non ha nascosto la complessità emotiva della scelta: "Sono italiano e australiano ed è stata una decisione importante che era nei miei pensieri già da parecchio tempo. Sicuramente è difficile, perché molte persone vogliono che tu scelga un'opzione piuttosto che un'altra". Ma alla fine, il giocatore ha seguito il suo cuore: "Sento di essere australiano, parlo inglese ed è stato davvero bello essere accolto dai ragazzi in Nazionale".

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Il ruolo di Alessandro Circati

Una spinta, forse decisiva, è arrivata anche da Alessandro Circati, difensore del Parma e anche lui convocato dalla Nazionale australiana, con il quale Volpato ha instaurato un ottimo rapporto dopo averlo affrontato in campo: "Ci siamo incontrati in una partita di Under 18, io vestivo la maglia della Roma e lui del Parma. Non sapevo fosse australiano, ma lo sospettavo, poi ci siamo ritrovati insieme nella Nazionale italiana Under 20 e sono venuto a saperlo. È stato bello, in un certo senso, ambientarsi con un altro di questo Paese. All'ultima giornata di campionato eravamo di nuovo uno contro l'altro in un Parma-Sassuolo e ha provato a convincermi. Gli ho risposto di si, che verrò ai Mondiali con l'Australia", ha raccontato con sorriso Volpato.

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SASSUOLO, ITALIA - 6 DICEMBRE: Cristian Volpato del Sassuolo celebra il gol durante la gara di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina al Mapei Stadium. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

La stagione al Sassuolo e il Mondiale

Volpato arriva all'appuntamento del Mondiale con 2 gol e 4 assist in 24 presenze in Serie A, con la maglia del Sassuolo. Numeri solidi e in linea con l'ambizione di lasciare il segno. Incluso nella rosa definitiva dei 26 del CT australiano Tony Popovic, l'Australia esordirà nel Gruppo D contro la Turchia il 13 giugno a Vancouver, poi affronterà gli Stati Uniti il 19 e chiuderà la fase a gironi contro il Paraguay il 25 giugno.

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