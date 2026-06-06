Doppio passaporto, un'identità divisa tra due continenti e una decisione che ha fatto discutere: Cristian Volpato ha scelto di indossare la maglia dell'Australia per i Mondiali 2026, mettendo da parte anni di permanenza nel sistema azzurro. Una scelta di cuore, come lui stesso ha raccontato.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

La svolta interiore e il senso di appartenenza

Intervistato da 'Football Australia',ha spiegato la sua decisione nata da una sensazione ben piùdel lato sportivo: "Qualcosa nel mio cuore mi ha detto che era ora di tornare a casa", racchiudendo in una frase anni di riflessioni e di dubbi. Il classe 2003 delha ammesso infatti di aver esitato a lungo, spiegando che da giovane decise di rimanere nella sua comfort zone: "Quando avevo 18 anni, ero forse un po' troppo giovane e anche un po' spaventato di prendere questa decisione".

Volpato non ha nascosto la complessità emotiva della scelta: "Sono italiano e australiano ed è stata una decisione importante che era nei miei pensieri già da parecchio tempo. Sicuramente è difficile, perché molte persone vogliono che tu scelga un'opzione piuttosto che un'altra". Ma alla fine, il giocatore ha seguito il suo cuore: "Sento di essere australiano, parlo inglese ed è stato davvero bello essere accolto dai ragazzi in Nazionale".

Caricamento post Instagram...

Il ruolo di Alessandro Circati

Una spinta, forse decisiva, è arrivata anche da, difensore dele anche lui convocato dalla Nazionale australiana, con il qualeha instaurato un ottimo rapporto dopo averlo affrontato in campo: "Ci siamo incontrati in una partita di Under 18, io vestivo la maglia della Roma e lui del Parma. Non sapevo fosse australiano, ma lo sospettavo, poi ci siamo ritrovati insieme nella Nazionale italiana Under 20 e sono venuto a saperlo. È stato bello, in un certo senso, ambientarsi con un altro di questo Paese. All'ultima giornata di campionato eravamo di nuovo uno contro l'altro in un Parma-Sassuolo e ha provato a convincermi. Gli ho risposto di si, che verrò ai Mondiali con l'Australia", ha raccontato con sorriso Volpato.

SASSUOLO, ITALIA - 6 DICEMBRE: Cristian Volpato del Sassuolo celebra il gol durante la gara di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina al Mapei Stadium. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

La stagione al Sassuolo e il Mondiale

arriva all'appuntamento del Mondiale conin 24 presenze in Serie A, con la maglia del. Numeri solidi e in linea con l'ambizione di lasciare il segno. Incluso nella rosa definitiva dei 26 del CT australiano, l'Australia esordirà nel Gruppo D contro lail 13 giugno a Vancouver, poi affronterà gliil 19 e chiuderà la fase a gironi contro ilil 25 giugno.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365