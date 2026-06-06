Tra cinque giorni prenderà ufficialmente il via il Mondiale 2026. Dopo le liste di tutti i convocati da parte delle 48 Nazionali qualificate al torneo, stanno arrivando anche le foto ufficiali con cui si presentano e annunciano ai social le rispettive partecipazioni. Questa "partita" da ieri ha un vincitore: la Norvegia. La Nazionale rivelazione degli ultimi due anni, che ha demolito l'Italia nel girone di qualificazione, ha deciso di preparare la partenza per il Nord America in maniera originale. Ecco cosa hanno fatto Haaland e compagni.

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Norvegia, giocatori in partenza vestiti da vichinghi: l'idea originale di Haaland e compagni

Una delle Nazionali da tenere d'occhio nella prossima edizione del Mondiale, al cui inizio mancano solo 5 giorni, sarà sicuramente la Norvegia . La squadra di Ståleha attirato grande attenzione dopo la qualificazione ottenuta dominando il girone dall'inizio alla fine con ben: 7 delle quali all'Italia tra andata e ritorno (3-0 in Norvegia, 4-1 a Milano). Un dominio incontrastabile che ha portato al ritorno alla fase finale della competizione dopo 28 anni di assenza.

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Al di là di essere stata l'artefice della terza consecutiva eliminazione degli azzurri, i Leoni hanno voluto omaggiare se stessi e la propria nazionale in un modo del tutto originale e già virale: tutti i giocatori si sono prestati ad una foto di gruppo completamente vestiti da vichinghi. La foto è diventata virale nel giro di pochi minuti e anche se all'inizio ha suscitato qualche dubbio per il probabile utilizzo dell'IA, in seguito la Federazione ha dichiarato che la foto è assolutamente reale: servizio fotografico realizzato dal vivo e organizzato nei minimi dettagli.

Erling Haaland, attaccante del Manchester City e della Norvegia (GettyImages)

La foto, scattata alla fine di maggio, è stata realizzata in gran segreto su una spiaggia dell'Oslofjord, il fiordo di Oslo, poco prima di iniziare il ritiro pre Mondiali. L'idea è stata esclusivamente della Federazione calcistica norvegese il cui fine era "allontanarsi dalle classiche banali foto di squadra per creare qualcosa di unico". Tutto questo sul grande entusiasmo della tifoseria scandinava galvanizzata dal ritorno ad un Mondiale dopo 28 anni e che già da tempo celebrava la squadra intonando sugli spalti una coreografia particolare, proprio ispirata alla tradizione vichinga, il "Viking Row" ovvero il gesto coordinato di remare come sulle antiche navi.

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