Nell'ultima amichevole giocata dal Belgio prima della partenza per il Mondiale hanno segnato e si sono messi in luce due giocatori della Serie A. Nel 5-0 finale, rifilato ad una modesta Tunisia, sono andati in gol De Bruyne del Napoli e anche De Ketelaere dell'Atalanta.

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Il Belgio travolge la Tunisia nell'ultima amichevole pre Mondiale

Kevin De Bruyne! 👑 pic.twitter.com/kgiLzIREjl — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) June 6, 2026

A segno anche De Bruyne e De Ketelaere

I Diavoli Rossi dihanno giocato oggi la loro ultima gara prima di andare negli Stati Uniti dove anche loro prenderanno parte al Mondiale. La nazionale belga è inserita nel gruppo G con Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Nello stadio Roi Baudoin di Bruxelles i rossi hanno vinto contro larifilando agli avversari ben cinque reti. La formazione allenata dal tecnico spagnolo prosegue dunque sul suo momento di forma viste le 9 vittorie e i 4 pareggi nelle ultime 13 partite.Ad aprire le danze, alla mezz'ora del primo tempo, è stato Leandrosu assist di. Nel secondo tempo, poi, sono arrivate altre quattro reti. Per primi hanno segnato due protagonisti della nostra Serie A: De Bruyne che giocano rispettivamente nel Napoli e nell'Atalanta. La goleada, infine, si è conclusa con le firme di Lukebakio e Raskin. Ha giocato uno scampolo di partita anche. Il centravanti ex Inter ha fornito l'assist per il gol di Lukebakio.

Sarà contento del risultato e del bel gioco il centrocampista della squadra partenopea che aveva parlato dell'importanza del tipo di gioco della squadra in una recente intervista relativa all'addio di Conte al Napoli: "Sono contento che se ne sia andato. In questa stagione ho capito quanto per me sia fondamentale il tipo di calcio che si gioca in una squadra. Deve essere divertente e questo aspetto in parte mi è mancato".

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