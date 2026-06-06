La squadra di Rudi Garcia è pronta per il suo girone.
Il Belgio in stile Magritte: lo shooting della nuova maglia è super divertente!
Nell'ultima amichevole giocata dal Belgio prima della partenza per il Mondiale hanno segnato e si sono messi in luce due giocatori della Serie A. Nel 5-0 finale, rifilato ad una modesta Tunisia, sono andati in gol De Bruyne del Napoli e anche De Ketelaere dell'Atalanta.
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Il Belgio travolge la Tunisia nell'ultima amichevole pre MondialeI Diavoli Rossi di Rudi Garcia hanno giocato oggi la loro ultima gara prima di andare negli Stati Uniti dove anche loro prenderanno parte al Mondiale. La nazionale belga è inserita nel gruppo G con Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Nello stadio Roi Baudoin di Bruxelles i rossi hanno vinto contro la Tunisia rifilando agli avversari ben cinque reti. La formazione allenata dal tecnico spagnolo prosegue dunque sul suo momento di forma viste le 9 vittorie e i 4 pareggi nelle ultime 13 partite.
Kevin De Bruyne! 👑 pic.twitter.com/kgiLzIREjl— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) June 6, 2026
A segno anche De Bruyne e De KetelaereAd aprire le danze, alla mezz'ora del primo tempo, è stato Leandro Trossard su assist di Doku. Nel secondo tempo, poi, sono arrivate altre quattro reti. Per primi hanno segnato due protagonisti della nostra Serie A: De Bruyne e De Ketelaere che giocano rispettivamente nel Napoli e nell'Atalanta. La goleada, infine, si è conclusa con le firme di Lukebakio e Raskin. Ha giocato uno scampolo di partita anche Lukaku. Il centravanti ex Inter ha fornito l'assist per il gol di Lukebakio.
Sarà contento del risultato e del bel gioco il centrocampista della squadra partenopea che aveva parlato dell'importanza del tipo di gioco della squadra in una recente intervista relativa all'addio di Conte al Napoli: "Sono contento che se ne sia andato. In questa stagione ho capito quanto per me sia fondamentale il tipo di calcio che si gioca in una squadra. Deve essere divertente e questo aspetto in parte mi è mancato".
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