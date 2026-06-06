A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, la Germania ha dovuto fare un cambio di giocatore a causa dell'infortunio di Lennart Karl. Nella giornata di ieri, infatti, durante un allenamento l'attaccante del Bayern Monaco si è fatto male. A seguito degli esami medici, per il classe 2008 è arrivata la notizia che non voleva: dovrà rinunciare a quelli che sarebbero stati i primi Mondiali della sua carriera. Al posto del calciatore infortunato, il commissario tecnico della Nazionale Tedesca Julian Nagelsmann ha convocato Assan Ouédraogo, che gioca nel Lipsia.

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Germania, Karl salterà il Mondiale per infortunio: convocato Ouédraogo

Nel corso della giornata di ieri, durante laNagelsmann ha dichiarato che Karl ha riportato un infortunio durante l'allenamento. Il commissario tecnico aveva già dato il suo parere sulla gravità del problema dicendo che "non sembra nulla di buono". Nelle ultime ore, Sky Sport Germania ha confermato che Karl salterà il Mondiale a causa dell'infortunio di ieri. La Germania, quindi, perde uno dei suoi talenti più importanti che, in questa stagione col Bayern Monaco, ha avuto modo di mettersi in mostra giocandopartite e realizzandogol, di cui cinque ine quattro in

Lipsia, Germania - 23 novembre 2025: Assan Ouédraogo del Lipsia esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di Bundesliga tra Lipsia e Werder Brema alla Red Bull Arena. (Foto di Boris Streubel/Getty Images)

Per sostituire Karl, Nagelsmann ha deciso di convocare Assan Ouédraogo, calciatore nato nel 2006 che veste la maglia del Lipsia. Nel corso della stagione, il 20enne ha dovuto fare i conti con un infortunio al ginocchio ma ciò non gli ha impedito di scendere in campo. Infatti, Ouédraogo ha giocato 20 partite, segnato quattro gol e fornito altrettanti assist. La Germania ha potuto fare la sostituzione perché aveva tempo fino al 13 giugno, giorno che precede la partita d'esordio al Mondiale contro il Curaçao di Dick Advocaat.

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