Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato ma le brutte notizie non tardano ad arrivare. La Germania parte sempre per compete nella celebre Coppa del Mondo. I 4 volte campioni hanno prenotato un posto in prima fila anche per quest'estate. L'allenatore è uno dei migliori sulla piazza: Julian Nagelsmann e la freschezza dei suoi 39 anni non temono proprio nessuno. Tuttavia, i nomi sono meno altisonanti del passato e questo si è notato durante l'ultima competizione intercontinentale disputata dai tedeschi. L'Europeo del 2024 tuttavia ha smentito la povertà tecnica della Die Mannschaft e ha mostrato una squadra in grado di giocarsela alla grande contro i campioni europei della Spagna. In questi due anni sono fioriti altri talenti presso la rosa di Nagelsmann che non ha avuto timore di portare con sé esperti come Neuer ma anche rivelazioni come Lennart Karl, 18enne del Bayern Monaco.

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Mondiali in dubbio per Lennart Karl

MAINGHILTERRA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Lennart Karl della Germania controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La Germania può contare su una più che ottima difesa. Joshua Kimmich ha ormai raggiunto un grado di maturità importante, Pascal Groß è rinato con il Brighton, Rüdiger è il solito nonostante qualche screzio di troppo a Valdebebas e Schlotterbeck è uno dei centrali più ricercati del mondo. A centrocampo Nagelsmann può contare sulla grande freschezza di Angelo Stiller, anche lui prossimo uomo mercato, ma anche sull'esperienza di Leon Goretzka, su cui è molto attivo il Milan. In attacco il posto per la punta sembra essere diviso tra Kai Havertz, quasi eroe della finale ungherese e Nick Woltemade, freak atletico da 80 milioni di euro.

Tuttavia, è sulla trequarti che la Die Mannschaft dà il meglio di sé. Nmecha del Dortmund è una bella sorpresa, ma soprattutto ci sono i dribbling nello stretto di Jamal Musiala e Florian Wirtz, nonostante le due annate in chiaroscuro. Infine c'è tutto il talento cristallino di Lennart Karl, nuova arma delle potenti bocche di fuoco di Vincent Kompany. Karl, classe 2008, ha giocato 26 partite in Bundesliga (16 da titolare) conditi da 10 g+a (5 reti e 5 assist). Il 18enne ha stupito anche in ambito europeo, con 8 match giocati (6 da titolare), registrando 4 gol e 2 assist.

🚨 BREAKING: Lennart Karl suffered an injury in training today, announces Julian Nagelsmann.



“It doesn't look good. He went to the hospital and will have scans. We have to wait for the diagnosis and see if he can play at the World Cup or if we have to call up a replacement”,… pic.twitter.com/cdKImWY0zT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

Tuttavia, il sogno della sua convocazione sembra frantumarsi sul più bello. Dopo l'assist nell'amichevole contro la Finlandia, fiducioso di una probabile titolarità e a poco meno di 1 settimana dall'inizio dei Mondiali, Karl ha rimediato un brutto infortunio in allenamento. Il CT tedesco ha parlato a proposito del problema del suo calciatore: "Purtroppo Lenny ha subito un infortunio durante l'allenamento odierno. Ora siamo diretti all'ospedale per capire la gravità della situazione. Dobbiamo solo attendere il responso per capire se potrà far parte del gruppo mondiale o meno. Le sensazione non sono buone".

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