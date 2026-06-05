Ci sono campioni che hanno scritto la storia del calcio con Palloni d'Oro, Champions League e trofei internazionali. E poi ci sono calciatori che, anno dopo anno, hanno costruito la propria leggenda attraverso continuità, sacrificio e longevità. Tra questi c'è senza dubbio Yuto Nagatomo.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Nagatomo si iscrive ad un particolare club in vista dei Mondiali

L'ex difensore dell'Inter è pronto a raggiungere un traguardo straordinario al Mondiale 2026. Il giapponese indosserà infatti la speciale, il nuovo riconoscimento istituito dalla FIFA per celebrare i calciatori capaci di partecipare ad almeno cinque edizioni della Coppa del Mondo.

Un premio simbolico ma dal valore enorme, destinato a una ristrettissima élite del calcio mondiale. E il dato che colpisce maggiormente è proprio il nome di Nagatomo, inserito in una lista che comprende alcune delle più grandi icone della storia del calcio moderno.

Per molti tifosi europei il laterale giapponese resterà sempre il combattente instancabile visto con le maglie di Inter e Galatasaray, ma la sua carriera con la nazionale nipponica merita un capitolo a parte. Dal Sudafrica nel 2010 fino al Mondiale del 2026, Nagatomo sarà presente in ben cinque edizioni consecutive della Coppa del Mondo, un risultato che certifica la sua incredibile longevità ad altissimo livello.

Un traguardo che assume ancora più valore se si osservano i nomi degli altri giocatori che riceveranno lo stesso riconoscimento. Nagatomo entrerà infatti nello stesso gruppo di campioni assoluti come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Manuel Neuer, figure che hanno segnato un'epoca del calcio mondiale.

La FIFA ha deciso di introdurre questa speciale patch proprio per celebrare quei giocatori che hanno contribuito a scrivere la storia della competizione più importante del pianeta. Un riconoscimento che va oltre i trofei vinti e premia la continuità, la dedizione e la capacità di restare competitivi per oltre quindici anni ai massimi livelli.

Yuto Nagatomo will wear FIFA’s special “World Cup Legacy Patch” at the 2026 World Cup 🇯🇵✨



The patch honors players making five or more World Cup appearances, recognizing their contribution to the tournament 🏆



6th World Cup:

🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇲🇽 Guillermo… pic.twitter.com/RAGeLLw1Fw — J. Football Now (@j_football_now) June 4, 2026

I giocatori che indosseranno la World Cup Legacy Patch nel 2026

Lionel Messi (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Guillermo Ochoa (Messico)

Cinque partecipazioni ai Mondiali

Yuto Nagatomo (Giappone)

Luka Modrić (Croazia)

Manuel Neuer (Germania)

In un elenco dominato da Palloni d'Oro, capitani leggendari e protagonisti assoluti del calcio mondiale, la presenza di Nagatomo racconta una storia diversa ma altrettanto affascinante. Una storia fatta di costanza, professionalità e amore per la maglia del Giappone.

E forse è proprio questo il significato più bello della nuova patch FIFA: ricordare che la grandezza non si misura soltanto con i trofei, ma anche con la capacità di restare protagonisti per un'intera generazione.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365