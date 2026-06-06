I trionfi in FA Cup e Coppa di Lega hanno posto fine alla sua avventura stellare alla guida del Manchester City. Pep Guardiola, ufficialmente in vacanza, attende di scoprire il suo futuro, anche se non sembra avere ancora trovato la sua strada.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Italia, addio Guardiola? "Vedremo, ma ora..."

In giornata, l'ex allenatore degli SkyBlues ha incontrato i media spagnoli a, nei pressi di Barcellona. Guardiola era lì per presenziare alla reintitolazione di un campo di gioco che d'ora in avanti porterà il suo nome. Oltre al futuro di Bernardo Silva , tra gli altri temi toccati c'è stato senza dubbio quello del futuro. Nelle recenti settimane era stato il Ministro dello Sportad alimentare il sogno di tantissimi tifosi della Nazionale italiana, ancora alla ricerca di un Commissario Tecnico.

MANCHESTER, ENGLAND - 19 APRILE: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ed Erling Haaland festeggiano la vittoria dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal all'Etihad Stadium il 19 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

"Non è un sogno impossibile - aveva affermato - è un allenatore importante, bisogna capire se voglia diventare uno straordinario selezionatore. Non è un tema di denaro, ma di ambizioni. Ma un allenatore da solo non fa una Nazionale, bisogna associare un progetto di alto livello di rilancio del calcio italiano". Ebbene, quel sogno per il momento sembra destinato a rimanere tale. Guardiola, difatti, ha stroncato sul nascere l'ipotesi di tornare immediatamente in panchina, sebbene non abbia chiarito del tutto dove voglia andare. Di seguito le sue parole a chi gli domandava di guidare una Nazionale: "Ora voglio fermarmi per un po' e vedere cosa fare. Non lo so nemmeno io".

Caricamento post Instagram...

Con tono giocoso, Guardiola ha anche scherzato sul suo futuro, ipotizzandosi perfino in un'altra veste: "Tornerò a studiare alla La Salle, dove ho studiato da bambino, e diventerò insegnante". Ial Manchester City, a cui vanno aggiunte le esperienze al Barcellona e al Bayern Monaco, sono un biglietto da visita che farebbe gola a qualsiasi club o nazionale. Eppure gli ultimi stipendi percepiti dal tecnico spagnolo paiono un ostacolo per tanti. L'Italia, dunque, dovrà guardare altrove, sperando di trovare ben presto il profilo giusto per le sue esigenze tecniche.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365