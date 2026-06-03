La notizia della definitiva separazione è arrivata direttamente tramite i canali social di Antonio Conte, che ha voluto salutare la piazza napoletana definendo le ultime due stagioni calcistiche come un periodo ricco di forti emozioni e grande passione. L'accordo tra le parti si è risolto in un clima di reciproca stima con il presidente Aurelio De Laurentiis, evidenziato anche dal fatto che il mister ha scelto di rinunciare alle somme previste dal restante anno di contratto, lasciando la panchina senza richiedere alcuna buonuscita o penale. Con il Napoli è riuscito a vincere lo scudetto al primo anno, entrando direttamente nel cuore di tutti i tifosi partenopei nonostante il suo passato in bianconero.

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Il saluto di Antonio Conte a Napoli

Il biennio del tecnico leccese con il Napoli è stato di altissimo livello, avendo ereditato una squadra reduce da un difficile decimo posto per condurla prima alla conquista di uno Scudetto straordinario e in quest'ultima stagione al secondo posto dopo una stagione difficile, impreziosito dal successo nellae dal ritorno stabile in Champions League. Soprattutto quest'anno gli infortuni hanno reso complicata la cavalcata dei partenopei, ma il tecnico è comunque riuscito a costruire altri giocatori per colmare il vuoto lasciato dai numerosi infortunati.

NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Antonio Conte, capo allenatore del Napoli, bacia il trofeo del titolo dello Scudetto della Serie A TIM dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli si trova ora davanti alla necessità di avviare un nuovo ciclo per dare continuità ai risultati positivi ottenuti nell'ultimo periodo. L'addio di Contre apre ora le porte alla programmazione del futuro societario, con la dirigenza azzurra fortemente orientata verso un profilo di grande esperienza come Massimiliano Allegri, esonerato recentemente dal Milan dopo aver mancato clamorosamente la qualificazione in Champions League e passando dal terzo posto al quinto all'ultima giornata di campionato. Nonostante ciò, Allegri potrebbe essere l'uomo giusto per provare a vincere subito in una piazza che si sta abituando sempre di più a questi risultati.