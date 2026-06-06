Dopo mesi e mesi di notizie e dubbi, la questione riguardante l'Iran ed il Mondiale sta per arrivare ad una chiusura definitiva. Nelle ultime ore, infatti, i giocatori della selezione asiatica hanno ottenuti i visti necessari per l'ingresso negli Stati Uniti. In questo modo, la Nazionale potrà entrare regolarmente nel Paese con lo scopo di giocare le tre partite della fase a gironi della massima competizione intercontinentale. Dai grandi dubbi iniziali sulla partecipazioni a causa di eventi extra calcistici, adesso si è arrivati ad una lieta conclusione della questione.

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Iran, la Nazionale ha ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti

Il Mondiale che avrà inizio nei prossimi giorni si terrà in tre Paesi, vale a diree Stati Uniti. Tra leche prenderanno parte alla competizione figura anche quella Iraniana. Tuttavia, negli ultimi mesi la partecipazione della selezione era in forte dubbio. La causa riguardava quel che stava succedendo nel mondo. Le ragioni extra calcistiche coinvolgevano il Paese asiatico e gli Stati Uniti,. Alla fine, dopo dubbi e rumors, la Nazionale parteciperà al torneo e svolgerà ilin Messico, destinazione per la quale partirà nelle prossime ore.

Doha, Qatar - 5 giugno 2025: Giocatori dell'Iran in posa per la foto prima prima della partita per la qualificazione al Mondiale tra Qatar ed Iran al Jassim Bin Hamad Stadium. (Foto di Mohamed Farag/Getty Images)

Questa situazione, tra l'altro, ha trovato finalmente una conclusione anche grazie ad una notizia molto importante per gli iraniani. Infatti, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato a Reuters e Fars News Agency che gli USA hanno concesso loro i visti necessari per entrare nella nazione. Ciò l'ha confermato anche l'ambasciatore statunitense che si trova in Turchia, dove la Nazionale Iraniana ha svolto allenamenti ed amichevoli. L'Iran giocherà le tre partite della fase a gironi negli Stati Uniti, di cui due ad Inglewood ed una a Seattle.

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