Mondiale 2026: gli stadi del futuro tra tecnologia, 5G e sostenibilità
L'Argentina ufficializza i convocati per il Mondiale con un video incredibile
Il Mondiale 2026 verrà ricordato per tanti motivi. Sarà la prima edizione a cui parteciperanno 48 Nazionali, la prima organizzata da tre Paesi diversi — Stati Uniti, Messico e Canada — e la più grande di sempre per numero di partite e spettatori attesi. Ma sarà anche la vetrina perfetta per gli stadi moderni, sempre più progettati per offrire un'esperienza immersiva ai tifosi sugli spalti, ma anche a quelli che seguono le partite dal televisore di casa.
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Gli impianti più tecnologici: il SoFi Stadium e il Mercedes-Benz StadiumTra i più all'avanguardia, spicca il SoFi Stadium di Los Angeles, inaugurato nel 2020 e considerato tra i migliori impianti sportivi al mondo. La caratteristica più sorprendente è l'Infinity Screen, un enorme schermo a doppia faccia, sospeso sopra il campo, che permette agli spettatori di qualsiasi settore di seguire le azioni nel dettaglio. La struttura è protetta da una copertura che lascia filtrare la luce naturale e integra sistemi digitali avanzati per la gestione dei flussi di pubblico e dell'intrattenimento.
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Non solo schermi: il 5G e i servizi digitali per i tifosiL'innovazione però non significa semplicemente avere schermi più grandi. Molti degli stadi che ospiteranno il Mondiale 2026 saranno dotati di reti Wi-Fi e infrastrutture 5G capaci di sostenere migliaia di connessioni simultanee. L'obiettivo è permettere ai tifosi di accedere direttamente dal loro smartphone a dati e statistiche in tempo reale, trasformando le partite in un'esperienza interattiva.
Anche la sostenibilità sarà un tema centrale. Negli ultimi anni, molte strutture, tra cui il Levi's Stadium di Santa Clara, nella Baia di San Francisco, hanno investito in tecnologie per contenere i consumi energetici e ridurre l'impatto ambientale, con l'utilizzo di sistemi di illuminazione più efficienti e limitare gli sprechi idrici.
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Mondiale 2026: l'erba naturale negli stadi di NFLTutte queste innovazioni, però, rischiano di mettere in secondo piano un aspetto basilare: il terreno di gioco. Molti degli stadi selezionati per il torneo sono normalmente destinati al football americano e utilizzano superfici sintetiche. La FIFA, invece, impone l'utilizzo dell'erba naturale.
Solo qualche giorno fa, la Nazionale nipponica ha lasciato il campo da gioco del Tigres, a Monterrey, per le condizioni non idonee del manto erboso. Proprio per questo, oltre al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e al SoFi Stadium di Los Angeles, anche il MetLife Stadium di New York e il BC Place di Vancouver hanno adottato sofisticati sistemi di drenaggio, irrigazione e illuminazione del manto erboso. La questione si fa delicata nel caso di strutture coperte, dove la luce naturale è limitata e le condizioni ambientali vanno monitorate costantemente.
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