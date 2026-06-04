Tra i quarantotto commissari tecnici che ci saranno al Mondiale che sta per iniziare figura anche Rudi García, che siede sulla panchina del Belgio. Quella con la selezione europea, infatti, è la prima esperienza in qualità di ct per l'allenatore ex Roma e Napoli. Il suo Belgio, tra due giorni, giocherà un'amichevole contro la Tunisia mentre ai Mondiali è nel Girone G con Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Di recente, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport toccando diversi argomenti.

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Belgio, García: "Adesso si pensa a passare i gironi. Lavorare coi giocatori per pochi giorni è frustrante"

García ha esordito parlando dell'della Nazionale che allena. Le sue: "Adesso si pensa a passare i gironi e poi si vedrà. Dipenderà anche dai nostri avversari. Le favorite per quest'anno sono Argentina, Francia, Spagna ma anche Brasile ed Inghilterra. Adesso non siamo più in testa al ranking come qualche anno fa. Siamo outsider e va bene così". In seguito, ha parlato dellada ct: "È frustrante perché lavori coi giocatori per pochi giorni. Ci sono anche lati positivi: con loro posso trascorrere tempo di qualità quando vado a trovarli nei club e ho più tempo libero per me".

Rijeka, Croazia - 2 giugno 2026: Rudi Garcia, allenatore del Belgio, si alza per l'inno nazionale prima dell'amichevole tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Sul peso di fusi orari, spostamenti e temperature, invece, ha dichiarato: "Tutto ciò sarà determinante, ma ci dobbiamo adattare. Fortunatamente ci alleneremo a Seattle, dove non farà così caldo". In seguito, ha parlato di Romelu Lukaku, che ha segnato nell'amichevole di due giorni fa contro la Croazia: "Sinceramente, per la lunga inattività, pensavo di trovarlo peggio. Spero che in futuro possa ritrovare continuità, ma sono contento. Ovviamente il suo utilizzo andrà dosato e non sarà tra i titolari contro l'Egitto. Si deve andare per gradi".

García: "De Bruyne genio del calcio. Saelemaekers giocatore prezioso. Mondiale senza Italia non è lo stesso"

Parlando di Lukaku, García ha speso qualche parola anche sule sudichiarando: "A Napoli si sta benissimo, tifosi e città sono meravigliosi ma i problemi solo altri. Però meglio parlare della mia esperienza. De Bruyne è un genio del calcio ed è felice che sia qui con noi". In seguito ha parlato anche di: "Alexis è un calciatore prezioso perché sulla destra può giocare ovunque. Punto anche su De Ketelaere, che ha mantenuto la sua continuità di rendimento".

Rijeka, Croazia - 2 giugno 2026: Kevin De Bruyne del Belgio cammina sul campo prima dell'amichevole tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

In seguito, l'ex tecnico di Roma e Napoli ha parlato della non convocazione di Openda e la vicenda Svilar: "Scelta dolorosa, ma non potevo chiamare due che non giocavano nei loro club e ho scelto Lukaku. La vicenda che riguarda Svilar è chiusa e poi ha già debuttato con la Serbia. In porta non ho problemi perché c'è Courtois, uno dei migliori al mondo che sta crescendo un gruppo di giovani". Infine, ha parlato dell'assenza dell'Italia dal Mondiale: "Sono molto dispiaciuto perché questo torneo, senza di voi, non è la stessa cosa. Spero che questa delusione possa rimettere tutto a posto. Penso che bisogna ripartire dalla base, allenando i giovani talenti".

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