Romelu Lukaku è tornato a parlare di alcuni dei momenti più delicati della sua carriera recente, soffermandosi in particolare sul periodo successivo all'addio all'Inter e sulle tante polemiche che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. L'attaccante belga non ha nascosto il peso delle critiche ricevute, spiegando come attorno alla sua figura si sia spesso creato un clima difficile da gestire. "Non c'è mai stata tranquillità intorno a me. Dopo aver lasciato l'Inter sono successe tante cose e si è parlato molto di me" ha raccontato Lukaku. Parole che fotografano perfettamente un periodo particolarmente complesso della sua carriera, vissuto tra cambi di squadra, aspettative elevate e continue discussioni mediatiche.

Nel suo intervento a Het Nieuwsblad, il centravanti belga ha lasciato intendere di aver spesso preferito il silenzio alle polemiche. "Molte persone hanno parlato al posto mio", ha spiegato. "Io ho sempre cercato di concentrarmi sul lavoro e sul campo", un passaggio che evidenzia come Lukaku abbia vissuto con una certa amarezza alcune ricostruzioni emerse negli ultimi anni, soprattutto nei momenti più delicati della sua esperienza tra Chelsea, Inter e Roma.

Anche sul suo arrivo al Napoli il giocatore ha risposto in maniera molto diretta. Alla domanda sul motivo che lo ha portato in azzurro, Lukaku ha infatti replicato con una frase destinata a far discutere: "Se il Napoli mi vuole, dovete chiederlo a loro". Una risposta che racconta bene il rapporto di fiducia instaurato con il club partenopeo e con chi ha deciso di puntare su di lui in una fase importante della sua carriera.

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BRUXELLES, BELGIO - 9 GIUGNO: Romelu Lukaku del Belgio festeggia il primo gol della sua squadra su rigore durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Belgio e Galles allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, il 9 giugno 2025. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

Lukaku sull’Inter e gli anni più difficili della sua carriera

Gran parte delle dichiarazioni di Lukaku, probabilmente la più importante della sua carriera sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati. L'attaccante belga non è entrato nei dettagli di ogni singolo episodio, ma ha lasciato chiaramente intendere quanto quel passaggio abbia inciso sul suo percorso professionale e personale. "Quando giochi a questi livelli devi accettare le critiche", ha spiegato. "Ma a volte si raccontano cose che non corrispondono alla realtà", riflessione che evidenzia il peso della pressione mediatica vissuta dal giocatore negli ultimi anni. Nonostante tutto, Lukaku ha ribadito di aver sempre cercato di mantenere la concentrazione sul campo e sulle prestazioni, senza lasciarsi distrarre dalle polemiche esterne.

Il belga ha inoltre sottolineato come ogni scelta presa nel corso della sua carriera sia stata valutata con attenzione. "Ho sempre fatto quello che ritenevo giusto per me e per la mia famiglia. Nel calcio tutti hanno un'opinione, ma alla fine sei tu che devi convivere con le tue decisioni", afferma.

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Napoli, una nuova sfida per ripartire

Guardando al presente, Lukaku sembra concentrato esclusivamente sulla sua esperienza al Napoli. Dopo stagioni vissute tra continui cambiamenti e discussioni sul proprio futuro, l'attaccante appare intenzionato a ritrovare stabilità e continuità in un ambiente che ha scelto di puntare fortemente sulle sue qualità.

"La cosa più importante è sentire la fiducia. Quando un club crede in te, tutto diventa più semplice" - frasi che sembrano raccontare perfettamente il rapporto costruito con l'ambiente partenopeo e con chi ha sostenuto il suo arrivo. Lukaku ha poi ribadito la volontà di continuare a lavorare per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Dalle sue parole emerge soprattutto la voglia di lasciarsi alle spalle le polemiche e concentrarsi sul campo. Dopo anni vissuti sotto i riflettori per motivi spesso extra-calcistici, il belga sembra avere un obiettivo molto chiaro: far parlare di sé soprattutto per quello che riuscirà a fare con il pallone tra i piedi.

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