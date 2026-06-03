Un gabinetto delle curiosità era una stanza o un mobile particolare, in uso in Europa tra Rinascimento e '700, dove venivano raccolti oggetti bizzarri, rari e meravigliosi. Spesso suddivisi fra oggetti della natura (conchiglie, fossili...), artifizi umani (automi, monete...), artefatti esotici e strumenti scientifici (mappamondi, bussole), essi avevano lo scopo di sorprendere e suscitare lo stupore nell'osservatore. A suo modo, anche la Coppa del Mondo ha la sua stanza delle meraviglie e delle curiosità. Andando oltre le biografie individuali e collettive, anche attraverso i semplici dati si possono ricostruire storie incredibili e degne di attenzione da parte degli appassionati del calcio. La competizione internazionale offre lo spettacolo più ampio e vasto sul mondo del pallone e da tale raccoglie alcune peculiarità utili e curiose da sapere prima dell'inizio della Coppa del Mondo.

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Mondiali, club e Svezia: un intreccio necessario e particolare

SOLNA, SVEZIA - 31 MARZO: Anthony Elanga della Svezia e i suoi compagni di squadra festeggiano dopo aver segnato 1-0 durante la partita di spareggio per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Svezia e Polonia alla Strawberry Arena il 31 marzo 2026 a Solna, in Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

All'inizio della competizione fra nazionali manca sempre meno e le rose sono state ufficialmente comunicate. Ogni nazione ha portato con sé i 26 uomini più rappresentativi, ognuno con le sue caratteristiche peculiari e uniche. L'influenza del club e la stagione disputata con prestazioni e spazi differenti influenzano la scelta e determinano la lista finale. Salta all'occhio così la rappresentatività dei club nella competizione. Il PSG bicampione d'Europa porta "solo" 16 calciatori negli USA/Canada/Messico. A dominare questa classifica infatti è il Manchester City, nonostante la stagione pressoché deludente seppur emozionante, con 19 giocatori impegnati in estate. A seguire c'è il Bayern Monaco con 18 e al terzo gradino del podio ci sono le due finaliste di Champions: Arsenal e proprio i parigini.

OFFICIAL: Sweden have named their 26-man squad for the World Cup. 🇸🇪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZAJegl2Ssg — Squawka (@Squawka) May 12, 2026

Inoltre, c'è un'altra evidenza che risalta quando si incrocia il dato dei club con le nazionali. Tutte le squadre hanno convocato almeno due compagni di squadra nei club e ciò potrebbe utile per rafforzare l'affiatamento nella rosa (riunita poche volte durante l'anno). Tuttavia, c'è un'eccezione. La Svezia conta 26 calciatori provenienti tutti da club differenti. Graham Potter punterà tutto sul tandem d'attacco inglese Gyokeres-Isak, entrambi appartenenti a squadre inglesi dai colori sociali rossi ma segnate da una forte rivalità.

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