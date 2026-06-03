L'Iran continua la propria preparazione in vista del Mondiale 2026, ma a pochi giorni dall'inizio della competizione resta aperta una questione fondamentale: quella legata ai visti necessari per consentire alla delegazione di raggiungere il Nord America. La Federazione iraniana segue con attenzione l'evolversi della situazione e attende il completamento delle procedure burocratiche che coinvolgono giocatori, staff e dirigenti.

La nazionale asiatica dovrebbe raggiungere nei prossimi giorni la propria base operativa di Tijuana, in Messico, scelta come quartier generale durante il torneo. Tuttavia, fino alle ultime ore, la questione dei visti ha continuato a rappresentare uno dei principali temi di preoccupazione all'interno della Federazione. Il portavoce federale Amir Mehdi Alavi ha spiegato che l'organizzazione si aspetta l'emissione dei documenti necessari in tempi rapidi, consentendo alla squadra di rispettare il programma previsto per la partenza. La vicenda si inserisce in un contesto particolarmente delicato.

Come riporta Espn, negli ultimi mesi, infatti, le tensioni geopolitiche e le questioni legate alla sicurezza hanno complicato la pianificazione logistica della nazionale iraniana. Proprio per questo motivo la FIFA aveva approvato lo spostamento della base della squadra dagli Stati Uniti al Messico, permettendo all'Iran di stabilirsi a Tijuana e raggiungere gli Stati Uniti soltanto in occasione delle partite ufficiali.

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DOHA, QATAR - 31 GENNAIO: Mehdi Taremi dell'Iran festeggia il gol che ha aperto le marcature durante la partita degli ottavi di finale della Coppa d'Asia AFC tra Iran e Siria allo stadio Abdullah Bin Khalifa il 31 gennaio 2024 a Doha, Qatar. (Foto di Adam Nurkiewicz/Getty Images)

La richiesta dell'Iran e il ruolo della FIFA

La Federazione iraniana ha chiesto più volte garanzie sul tema dei visti. La Federazione iraniana continua a lavorare per garantire alla delegazione la possibilità di spostarsi senza ostacoli tra Messico e Stati Uniti durante il Mondiale. Uno dei nodi principali riguarda l'ottenimento di permessi per ingressi multipli, necessari perché la squadra avrà la propria base operativa in Messico ma giocherà le partite della fase a gironi negli Stati Uniti.

Il presidente federale Mehdi Taj aveva definito la questione uno dei temi prioritari dell'avvicinamento al torneo, chiedendo il supporto diretto della FIFA per accelerare le procedure e garantire la presenza di tutti i componenti della spedizione iraniana. Parallelamente, le autorità statunitensi hanno confermato che monitoreranno attentamente la composizione della delegazione iraniana. Con particolare attenzione a eventuali figure considerate sensibili dal punto di vista della sicurezza. Una situazione che ha inevitabilmente aumentato la complessità dell'intero processo.

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L'Iran prepara il debutto mondiale

Nonostante le questioni burocratiche ancora da risolvere, la squadra guidata dacontinua a lavorare sul campo. La nazionale iraniana sta completando il proprio programma di amichevoli e rifiniture prima della partenza verso il Messico, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili all'esordio mondiale.

L'Iran sarà inserito in un girone particolarmente impegnativo con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. Per una nazionale che non è mai riuscita a superare la fase a gruppi nella propria storia mondiale, il torneo rappresenta un'occasione importante per provare a scrivere una pagina diversa. Prima però servirà chiudere definitivamente il capitolo legato ai visti e completare senza intoppi il trasferimento verso il Nord America.

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