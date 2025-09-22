Napoli-Pisa, statistiche e precedenti del posticipo del lunedì di Serie A

I Campioni d'Italia avranno l'opportunità di prendersi la vetta solitaria del campionato, mentre i nerazzurri cercano la prima vittoria in A

Jacopo del Monaco 22 settembre - 09:19

La quarta giornata della Serie A terminerà questa sera con il posticipo che metterà di fronte Napoli e Pisa. Campani e toscani si affronteranno alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Aspettando il calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.

Napoli-Pisa, i precedenti — Il Napoli di Antonio Conte vuole approfittare del pareggio della Juventus ed andare a punteggio pieno, che significherebbe diventare capolista. Il Pisa di Alberto Gilardino, dal canto suo, è a caccia della prima vittoria in questa Serie A. I match disputati tra le due compagini sono a quota 26 e l'ultimo risale alla stagione 2007/2008: era il secondo turno di Coppa Italia e gli Azzurri, dopo il gol pisano firmato Kutuzov, hanno vinto grazie alla tripletta di Ezequiel Lavezzi.

I partenopei hanno le statistiche a favore grazie alle loro 14 vittorie ed i 7 pareggi. I successi nerazzurri contro il Napoli, invece, si contano letteralmente sulle dita di una perché sono 5 e l'ultimo è datata 12 gennaio 1986, quando nella partita di Serie A il Pisa ha vinto 0-1 grazie al gol del danese Klaus Berggreen. Anche per quanto riguarda le reti, la squadra campana ha un ampio vantaggio avendone realizzate 31 contro le 16 dei pisani.

I numeri in campionato ed ultime partite in A — Questa sera, i due club torneranno ad affrontarsi in un campionato italiano dopo l'ultima volta in Serie C della stagione 2005/2006. Nella massima divisione italiana, invece, non giocavano contro dal 90/91, che equivale all'ultima apparizione del Pisa in A. Su 14 match, il Napoli ne ha vinti 6, ha pareggiato 5 volte e le vittorie dei toscani sono a quota 3.

Nelle ultime due partite in Serie A, la gara d'andata è terminata 2-1 per i partenopei grazie ai gol di Maradona e Careca, il quale ha deciso l'incontro dopo il momentaneo pareggio di Michele Padovano. Al ritorno, invece, le due squadre hanno pareggiato 1-1 con l'allora attaccante nerazzurro che ha risposto alla rete del napoletano Ciro Ferrara. In 7 partite della massima divisione giocate in Campania, il Napoli ne ha vinte 4 e pareggiate 2, mentre l'unica sconfitta è quella citata nel paragrafo precedente.